Domínguez Brito dice pandillas haitianas son amenaza para RD

Francisco Domíngue Brito durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó que el incremento de las muertes entre pandillas rivales en Haití y el fortalecimiento de las mismas pone en peligro, no sólo la estabilidad de ese país, sino también que constituye una amenaza para la República Dominicana.

“Estas bandas representan una amenaza en la medida que las mismas puedan crear células o grupos en el país. Al igual que las maras salvadoreñas que se crearon en Los Ángeles, Estados Unidos y luego penetraron en diferentes países de Centroamérica, lo mismo está tentado a suceder con estas pandillas haitianas en el país», alertó.

El ex Procurador general y ministro de Trabajo dijo que estas pandillas no sólo han provocado más de 188 muertos entre abril y mayo en Haití, sino que además se han desplazado más de 16 mil personas, es una batalla que parece una guerra, y no solo por rivalidades, es por el control de los secuestros, robos, tráfico de armas, extorsión y drogas.

Señaló que estas pandillas, encabezadas por dos grandes alianzas la G9 dirigida por Barbecue y la Gèped dirigida por Ti Gabriel, ya penetraron en los pocos sectores de poder que quedan en Haití.

“No se vislumbra que el gobierno haitiano pueda controlarlas. Ante esta situación y la posibilidad de que puedan trasladar acciones al país, se hace necesario cada vez más la creación de una nueva policía de investigación con métodos más sofisticados de análisis y de inteligencia, y sobre todo, más efectiva y eficiente», sostuvo.

Domínguez Brito dijo que los dominicanos merecen vivir en paz y sin una lucha efectiva del crimen no será posible. «Como Presidente de la República Dominicana esa será una de mis prioridades”.

Estas declaraciones las ofreció durante su participación en el programa El Día por Telesistema.

an/am

