Documental revela la trata en España se inició con dominicanas en 1986

HUELVA Andalucía. El documental El proxeneta. Paso corto y Mala Leche, se encontró con una sala llena de gente, sobrecogida por la fuerza y el impacto de sus escenas, exactamente lo contrario de lo acontecido con el primer trabajo de su directora en 2007, Voces contra la Trata, fracasado en asistencia.

El proxeneta., narrado por un solo testigo, Miguel “El Musico”, antiguo dueño de una red de los burdeles que se desarrollaron en toda España describe como nunca un aparataje logístico y financiero.

La información que ofrece es sobrecogedora al describir, operaciones, secuestros, suicidios y manipulaciones mediáticas para hacerle buena imagen al comercio de la sexualidad de las mujeres, todas extranjeras, captadas en base al concepto de “la deuda”.

El Músico, aporta un valor testimonial revelador y dramático, con una grave y serena voz, revela como no se había hecho antes, la plataforma logística de la trata de blancas, por medio del eufemístico nombre de puti clubs. El narrador del todo, que en principio no iba a aparecer identificado en cámara, decidió dar la cara y revelar como nace el negocio, importando varias decenas de mujeres dominicanas en 1986 que estrenaron la modalidad de explotación sexual, en Madrid y otras localidades de España. Revela que posteriormente, los dueños de la mafia tratante, importaron 1.200 colombianas, unas 490 brasileñas y una cantidad que no precisó, de nigerianas a lo largo de varios anos.

Así comenzó una industria de venta de servicios que ha callado voces y acciones en su contra, mediante la corrupción de la policía y hasta incidencia en los medios, con la creación de la Asociación de Cubes de Entretenimiento Alterno (nombre con etiqueta social para referirse a la prostitución), cuyos voceros fueron estelares en los programas de entrevistas de las televisoras principales.

Hoy día, las cifras que describen el negocio son impactantes: mueve unas ganancias de 32 mil millones de dólares cada año en el mundo, generando 5 millones de euros al día en España, sólo superado por Tailandia y Puerto Rico.

El documental, como obra cinematográfica, es una pieza profesionalmente construida en su manejo dela cámara, la fotografía, las escenas recreadas, la música y la edición. Este trabajo de Lozano es un recurso para descubrir las dimensiones y condiciones del proxenetismo en España.

Una frase de El Musico, es crucial: “Nos dimos cuenta de que a los políticos no teníamos ni que corromperlos porque piensan como nosotros”. (Se refiere a los dueños del negocio). Sostiene que todo el dinero que genera es sucio, negro, fuera de control e ilegal por definición y que el negocio impulsa otros delitos: secuestro, corrupción, asesinatos, depresiones que llevan al suicidio a las mujeres.

El proxeneta se basa en el libro homónimo publicado por (Editorial Alrevés, 2017). El protagonista-testigo fue condenado a 27 años de cárcel por prostitución coactiva, captación y explotación de trata de personas, de los cuales cumplido tres y medio (liberado por su apoyo a las acciones anti-trata y su comportamiento) y se ha casado con una mujer que el manejo durante sus tiempos de ejecutivo de los cabarets. Se ha convertido en un activista contra la trata. Existe el temor por su vida por su aparición no enmascarada en este trabajo. Aun cuando puede ser que sea lo contrario: su aparición pública, le otorgue una trascendencia mediática que le genera protección.

Un documental valiente, autentico, bien logrado y revelador, notable forma de hacer coherencia entre el concepto de su directora y su actitud militante ante la vida.

FICHA TECNICA

Directora: Mabel Lozano.

Productores: Jorge Sánchez Gallo, Mabel Lozano.

Guion: Mabel Lozano, Alicia Luna.

Productora Ejecutiva: Mónica López.

Director de Fotografía: Rafa Roche.

Sonido y Música: José Ignacio Arrufat.

of-am