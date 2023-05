Doce cineastas representan a RD en el Marché du Film del Festival de Cannes

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Cine (Dgcine) informó que 12 directores y productores dominicanos promueven el país como «destino fílmico ideal» en el Marché du Film del Festival de Cannes, que ha dado inicio este martes en Francia.

En este importante mercado, la República Dominicana cuenta con un stand donde se promueve al país como destino fílmico, se dan a conocer las oportunidades de coproducción y las películas dominicanas disponibles para distribución internacional, afirmó el organismo en un comunicado.

Además, los cineastas dominicanos presentan sus proyectos en desarrollo ante agentes de ventas, distribuidores y productores.

La delegación dominicana, encabezada por la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, la completan los directores y productores Sterlyn Ramírez, Gabriella Moses, Yanillys Pérez, Leticia Tonos, Leticia Brea, Natalia Cabral, Oriol Estrada, Wendy Espinal, Ico Abreu, Mariel Aponte, Yatna Montilla y Karlina Veras.

Seis de estos cineastas dominicanos fueron seleccionados a través de una convocatoria lanzada por Dgcine en conjunto al Producers Network. Estos tendrán la oportunidad de participar en todas actividades organizadas por ambas entidades.

Vargas Gurilieva indicó que «uno de nuestros objetivos es apoyar la internacionalización del talento y el cine dominicano y es por esto que estaremos firmando acuerdos con festivales internacionales».

La funcionaria opinó que a través del «mercado más importante del mundo afianzamos ese compromiso y continuamos enfocados en posicionar a la República Dominicana como el centro logístico (‘hub’) cinematográfico de la región».

Como apertura a la participación de la delegación dominicana, los cineastas dominicanos Ico Abreu y Wendy Espinal, forman parte del «Producers Under the Spotlight» del Marché du Film, seleccionados por el programa «Deental in the Caribbean», el cual fue realizado por primera vez en la región del Caribe en enero pasado, por el Centre National du Cinéma et l’Image Animée francés con la cooperación financiera de la Unión Europea (UE) junto a la Dgcine.

«De igual manera llevaremos a cabo un evento de coproducción, República Dominicana, Colombia, Italia, Uruguay y Paraguay, y un encuentro de salutación con la industria cinematográfica internacional.

El Marché du Film es el mayor encuentro internacional de profesionales de la industria del cine, donde se reúnen alrededor de 12,500 participantes, provenientes de 121 países, del 16 al 24 de mayo.