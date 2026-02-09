DNCD ocupa 136 paquetes de cocaína en lancha iba a P. Rico

LA ALTAGRACIA.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó en las costas de Higüey una lancha que iba rumbo a Puerto Rico con 136 paquetes de cocaína.

Dijo que había sido alertada de que varios individuos pretendían llevar a la vecina isla un importante cargamento de narcóticos, por lo que desplegó unidades aéreas, marítimas y terrestres para neutralizar la lancha.

La embarcación era tripulada por tres dominicanos que fueron entregados a las autoridades de La Altagracia.

En el operativo también participaron efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), miembros del Ministerio Público, agencias de Inteligencia del Estado Dominicano y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.