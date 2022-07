DM asegura familias enfrentan ahora más dificultades que en su gestión

SANTO DOMINGO.- Las familias dominicanas están enfrentando más dificultades que en la gestión de Danilo Medina, aseguró el exMandatario en un acto de juramentación de alrededor de 6 mil 500 nuevos miembros en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Hoy somos testigos de lo que ocurre cuando un gobierno trabaja para unos pocos y de espaldas a las grandes mayorías. Escuchamos cómo la gente grita por la subida de los precios de los alimentos y la energía eléctrica, cómo la gente se queja por la falta de oportunidades o por el abandono del campo», dijo.

Agregó que «la gente grita por la inseguridad en las calles y el deterioro del sistema educativo, pero al parecer a nadie le importa esos gritos. Pero el pueblo mira para atrás porque tiene memoria y hace comparaciones, y mira para adelante porque sabe que en dos años decidirá de nuevo su destino y no volverá a equivocarse”, afirmó Medina en el polideportivo del Club de Los Mina, en Santo Domingo Este.

Asimismo, hizo un llamado de esperanza y recordó que «el peledeísta tiene una probada vocación de servicio».

En ese sentido, aseguró que los nuevos afiliados al PLD deben ser siempre líderes comprometidos que deben llevar soluciones y tender la mano a quienes más lo necesitan.

“A nosotros sí nos duele que una ambulancia no llegue a tiempo, que un enfermo no tenga con qué comprar medicinas, que una madre no pueda llevar a sus hijos a la escuela y alimentarlos, porque realmente nos duele el dolor de la gente y buscamos soluciones, esa es la verdad. Y ustedes tienen la misión de ir a contárselo a todo el país”, expresó.

jt/am