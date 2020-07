Divagaciones de viernes en la noche

Por RADAMÉS REYES-VÁSQUEZ

Harto ya de propaganda política, de acusaciones e infundios, insultos y diatribas; cansado de leer diarios y ver programas de televisión y escuchar la radio diciendo siempre lo mismo, me siento a narrar estas divagaciones, que no son más que intentos de confesar verdades que de veras siento.

Pensar y tener opiniones en este país es extremadamente difícil, pues todos quieren que tú pienses igual que ellos, que se creen absolutos dueños de la verdad; la única luz, si pudiere ser luz, la luz válida es la suya, y cuando tienen divergencias te insultan, te escupen y por disparates de preferencias políticas hasta rompen amistades de décadas.

Como todos tengo mis preferencias no solo en libros y asuntos culturales, sino en materia política. Alguna vez, cuando el país lo desgobernaba un demente con aires de, Tráncamelo porque lo dije yo, o la otra perla, Ordené al general Candelier que no fuera a ninguna justicia, un ministro puso a un infeliz a insultarme. Aún molesta acordarse de aquella desgracia y duele en carne vida recordar que el pueblo dominicano eligió a un individuo de esa calaña, un carajo no atípico sino vulgar y abusador.

Molesta saber que ese mismo individuo anda por las calles pretendiendo dar lecciones como si no se supiera que éste no tiene capacidad para opinar ni de sí mismo porque no tiene sentido de nada y, además, como jefe del Estado cometió muchísimas tropelías y manchó la investidura que debe ser solemne siempre.

Desde ya andan por ahí algunos escritorzuelos prepotentes y amenazantes, incluido un cabecilla que hizo miles de diabluras para alzarse con el premio nacional de literatura. Novelistas sin novelas y poetas sin poesía, moralistas sin moral y plagiarios, vidas y obras de gold filled.

En los ambientes que me competen siempre he sido como la mala res. Como comunicador de larga trayectoria he permanecido solo, no pertenezco a ninguna academia, círculo, grupos ni sindicatos, pero tampoco me interesa, y en los llamados círculos intelectuales nunca me he apandillado. Escogí mi aislamiento y no me arrepiento de estar justo en el lugar donde he querido estar. No tengo esas vanidades de otros, no los critico, pero yo no las tengo porque no son de celofán mis días.

Es casi el lugar de un diletante anacoreta, quizás sueños de asceta, que mira desde la terraza o el balcón lo que sucede afuera; leo y oigo cosas, pienso y recuerdo, lamento y siento pena de algunos de mis contemporáneos que con el oro falso de la fama engañosa andan por ahí con esas máscaras.

Intrigantes y calumniadores como el escritorzuelo que, en su momento, puso a un difunto que tenía pretensiones de poeta y que pertenecía a su establo, a rebuznar unas asquerosidades en mi contra.

Dije entonces que cuando el perro ladra es al amo a quien se debe responder, no al animal en sí, que es una pobre víctima, aunque aquel individuo (Dios lo haya perdonado) se prestó a decir algunas cosas que su amo muy bien sabía que no eran ciertas. Amo que se piensa cínico y que intento después estrechar mi mano en una desaparecida librería de la capital.

Parece mentira, pero el mundo supuestamente de la cultura es bajo, muy bajo, y se tejen actitudes que dan pena solo porque cuando ocupan o piensan ocupar un cargo público se creen eternos e infalibles, dueños de las vidas de los otros. El aura de gloria les hace creer que han estado o estarán en ciertos cargos burocráticos por capacidad intelectual cuando solo han sido y son aprovechados vividores de la política y come cheques, desconsiderados propietarios de establos formados por algunos seres mediocres de esos que por estar presente en todas las puestas en circulación se creen escritores o artistas.

Es muy raro que yo asista a las actividades culturales, puestas en circulación, conferencias o convivios. Nunca me han interesado asistir ni siquiera a las de los amigos porque es tiempo que aprovecho en mi estudio, junto a los cuatro mil volúmenes de mi biblioteca personal, ya que entiendo que lo único que forma a un intelectual son el estudio y la investigación, la lectura constante, la curiosidad y la imaginación cuando interpreta la realidad.

Tampoco soy de los lectores de solapas o contraportadas, ni de los que repiten las opiniones que otros han vertido. Abundantes y desconsiderados son los ladrones de versos, los que han dedicado la mayor parte de su vida a la escritura fracasando y, al final, los pobres no han escrito ni una estrofa que se sostenga en sí misma.

Quieren inventan verdades en tu contra cuando no comulgas con ellos, si no accedes a firmar un documento o si no estás de acuerdo con sus candidatos. Gracias a Dios siempre he sido claro en mis juicios y nadie en este país, por las circunstancias que fueren, puede decir que he comprometido mi palabra con aquello en lo que no creo ni estoy convencido. He batallado en contra de mil adversidades y lo único que no se me ha dicho es que soy analfabeto o un poeta de tercera categoría en las letras nacionales.

He pretendido y pretendo ser un hombre auténtico de esos que, dando la cara, asumen sus realidades y que, aún en el error, siguen siendo auténticos. Nunca en mi larga vida como escritor he dicho lo que no creo ni he tratado de embadurnar cuartillas con falsa pose.

Ahora parece que los dueños del país, como bautizó un finado periodista a los empresarios del transporte disfrazados de sindicalistas, no son aquellos, sino estos que se creen intocables y dueños absolutos de cabezas, mentalidades, plumas y plumíferos, falsos ídolos, que se creen conciencia ética y no son más que eso: basura y oportunismo.

Que Dios los tenga en su Gloria!

