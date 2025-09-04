Distribuidoras instan denunciar actuaciones técnicas irregulares
Santo Domingo, 4 sep.- Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste instaron este jueves a los usuarios a reportar cualquier práctica irregular relacionada con los servicios técnicos de electricidad.
«Juntos podemos combatir el fraude y garantizar un servicio transparente y de calidad», señalaron en un comunicado conjunto.
Las distribuidoras alertaron sobre la presencia de personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por técnicos de las empresas, solicitan pagos a cambio de supuestos servicios.
Aclararon que «ningún empleado o contratista de Edesur, Edenorte o Edeeste está autorizado a recibir dinero por los servicios prestados, incluyendo instalación, reparación o revisión de medidores, los cuales son completamente gratuitos».
«Nuestro personal autorizado siempre porta un carnet oficial vigente, visible y con los distintivos de la empresa, y se desplaza en vehículos claramente identificados con el logo correspondiente», precisaron.
Si los clientes tienen dudas sobre la legitimidad de un técnico, deben verificar su identidad antes de permitir cualquier intervención o reportarlo de inmediato a través de los teléfonos de Edesur (809-683-9393), Edeeste (809-596-1099) y Edenorte (809-583-1844).
of-am