Distribuidoras instan denunciar actuaciones técnicas irregulares

Santo Domingo, 4 sep.- Las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste instaron este jueves a los usuarios a reportar cualquier práctica irregular relacionada con los servicios técnicos de electricidad.

«Juntos podemos combatir el fraude y garantizar un servicio transparente y de calidad», señalaron en un comunicado conjunto.

Las distribuidoras alertaron sobre la presencia de personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por técnicos de las empresas, solicitan pagos a cambio de supuestos servicios.

Aclararon que «ningún empleado o contratista de Edesur, Edenorte o Edeeste está autorizado a recibir dinero por los servicios prestados, incluyendo instalación, reparación o revisión de medidores, los cuales son completamente gratuitos».

«Nuestro personal autorizado siempre porta un carnet oficial vigente, visible y con los distintivos de la empresa, y se desplaza en vehículos claramente identificados con el logo correspondiente», precisaron.

Si los clientes tienen dudas sobre la legitimidad de un técnico, deben verificar su identidad antes de permitir cualquier intervención o reportarlo de inmediato a través de los teléfonos de Edesur (809-683-9393), Edeeste (809-596-1099) y Edenorte (809-583-1844).

of-am