Disrupción económica (OPINION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Hace apenas dos meses cuando se hablaba, comentaba, opinaba y hasta se analizaba que el mundo iba a sufrir un colapso económico y financiero debido a las imposiciones arancelarias sobre las exportaciones desde muchos países hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Hoy la administración Trump, amenaza a Canadá y la Unión Europea de incrementar los aranceles.

En la actualidad, son realidades lo que ayer eran premoniciones económicas y financieras que se viven en muchos países agudizados por las tiranteces, las luchas de intereses hegemónicas, las guerras entre Israel, Palestina, Irán, Rusia, Ucrania y los EE.UU.

Sin duda alguna, en los últimos meses se ha producido en el mundo una verdadera disrupción en la economía y finanzas, entendiéndose como tal, los cambios significativos en el entorno económico que pueden provocar inestabilidad, desempleo o cambios en las familias, empresas y países en general.

Proceso económico real, mediante la disrupción se produce una ruptura o perturbación en el orden que imperaba.

Estos cambios, han dado lugar a que los gobiernos a través de sus bancos centrales y ministerios de hacienda, hayan tenido que hacer ajustes en sus políticas monetarias y fiscales, a los fines de que las mismas se equiparen entre ellas y mantengan coherencia con los cambios operados en sus ámbitos.

Los cambios que se han operado en el mundo, han sido más rápidos que las mismas respuestas que se han aplicado, para compensar las pérdidas, déficits y desaceleración de las economías.

No es un secreto, aunque muchos lo ignoran o simplemente se hacen los desentendidos, que los efectos multiplicadores de las decisiones económicas y financieras se palpan transcurridos 5 o 6 meses después, ya que muchos están sujetos a decisiones tomadas en sus debidos momentos y, por lógica deben esperar que estas medidas maduren o que rindan sus frutos en el tiempo adecuado.

Es decir, que en economía y finanzas los efectos de las medidas tomadas, no se reflejan en lo inmediato, porque los mismos se sienten cuando las nuevas medidas se acomodan en los mercados y en los negocios transados en las empresas.

Hoy, el mundo se enfrenta a cambios significativos, que esperan respuestas oportunas, resilientes y valientes, para evitar tomar medidas de shock o brusca, que resultarían más dolorosas en las economías de los países más vulnerables, en las instituciones y en la vida misma de las personas.

Conciencia

Ante estos cambios, es oportuno y recomendado concientizar a quienes serán recipientes de los efectos de los mismos, para que a nivel individual puedan tener el tiempo necesario para hacer los ajustes corrientes y, no que éstos sucedan de forma sorpresiva, afectando material y psicológicamente a las personas.

Es por ello que, se impone o se recomienda ante cualesquiera situaciones que se presenten y, que las mismas vayan afectar al ser humano, una campaña de concientización para que cada quien comprenda y aplique las medidas que han de tomarse evitando que estas sean traumáticas.

El mundo se recompone, continúan las amenazas de guerra, las desigualdades comerciales, hay mayor competencia y menos consideración y empatía, impera hoy la política de sálvese quien pueda.

La humanidad se mueve de un lugar a otro buscando nuevos horizontes, ahora los habitantes que habitan la tierra superan con creces las de hace 10 años. Hay menos bienes y servicios para más y más personas que demandan mejores servicios públicos.

Ahora la humanidad tiene que ser más productiva, más eficiente, más frugal, saber gastar con inteligencia, hacerlo en lo imprescindible, ha terminado la época de las vacas gordas.

Gracias al estilo de gobierno que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona, las cosas en la nación dominicana hoy son mejores para todos los dominicanos, ya que es una gestión de gobierno que se caracteriza en pensar y resolver las verdaderas necesidades. Todos saben que los exiguos recursos que administra el gobierno no son suficientes para todos pero se hace lo necesario para estirar el peso y que cada quien participe del pastel económico.

Todos saben que hay variables económicas y financieras que no son del control del gobierno dominicano, tal el caso de los precios de los hidrocarburos y los commodities, bienes o materias primas, los cuales presentan costos no controlables, son parte de las amenazas que enfrenta el país, pero lo importante es darle las respuestas que las situaciones ameritan.

Es por ello que mientras suceden los acontecimientos internacionales, las autoridades dominicanas se aprestan a tomar las decisiones que eviten afectar a los dominicanos.

Acciones

Hoy se ha invertido a través de la CAASD más de 14 mil millones de pesos en agua potable, en obras civiles de gran utilidad en diferentes comunidades, no hay un día que no se inaugure una obra de utilidad general y no particular y no obras de relumbrón, como se construían en el pasado.

Las actuales autoridades se concentran más en la educación inicial, primaria y superior. Se han entregado más de 664 becas internacionales a estudiantes dominicanos en lo que va de año.

El presidente Abinader, informa la terminación de importantes proyectos de infraestructura costera en distintas comunidades del país, con una inversión total de RD$705 millones.

El gobierno que encabeza el presidente Abinader, aboga por la paz y no la guerra, para que la humanidad se enrumbe por senderos de crecimiento y desarrollo económico y social, con el propósito de alcanzar una vida más justa y equitativa.

Con las facilidades otorgadas por el gobierno dominicano, el cacao dominicano se cotiza como oro agrícola en los mercados internacionales, alcanzando más de US$218.6 millones de dólares generados por las exportaciones de 2024.

El gobierno apuesta por la transformación digital del país, el aumento de una fuerza laboral más capacitada, alineada con las demandas de las empresas.

El gobierno se apresta a formular el presupuesto para el año 2026 y para ello se diseñó ya, la política presupuestaria o supuestos macroeconómicos que prevalecerán el próximo año, los cuales se caracterizan por su conservadurismo, acorde a la situación estimada que ha de vivir el mundo en los venideros 365 días.

Mientras tanto, el país creció a mayo del presente año en 3.1% por encima de otras economías de la región, las cuales han mostrado un crecimiento de apenas un 1.5% en promedio.

La actividad de intermediación financiera registró un crecimiento interanual acumulado de 8.2% en el lapso enero-mayo 2025, debido al aumento del crédito al sector privado, el cual aumentó en 9.8% en moneda nacional y extranjera, representando un aumento de 210 mil millones en comparación con el año 2024.

El sector agropecuario registró un crecimiento interanual de 4.9% de enero a mayo de 2025.

El gobierno entregará en agosto, al iniciar el nuevo año escolar, más de 625 aulas y ya ha entregado unas 345,100 prometidas en el año 2025. Ya se han licitado alrededor de unos RD$786 millones para construir nuevas aulas.

Se estima que para este año el turismo representará el 15.8% de la economía. Este sector aportará US$21,100 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de 2025. El sector emplea a casi 893 mil trabajadores este año, equivalente al 17.9% de la fuerza laboral nacional.

Como se advierte, no todos los países serán perjudicados por igual por la situación de incertidumbre que actualmente vive el mundo debido a la situación crítica de los mercados, la guerra militar y la guerra comercial. Todo dependerá de lo competente que sean las autoridades en el manejo de la crisis y, lo resiliente ante los eventos negativos que se presente, así también la destreza que muestran y practiquen en la administración de los exiguos recursos que engrosan el erario.

El gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, ha expresado en relación a la situación que hoy vive el mundo que no descansará en monitorear hora a hora el impacto de la guerra en el Medio Oriente.

De manera que todo depende de cómo se le dé el frente a cada capítulo que se presente a la humanidad, en relación a la acostumbrada crisis que siempre ha vivido la humanidad.

No importa el tipo de disrupción que se experimente, lo significativo es la objetividad y visión como parte de la capacidad de gestión que adorne a los responsables de administrar la crisis de cada evento económico y financiero y no se duda de la competencia que poseen las actuales autoridades para hacer frente a las amenazas, contingencias y retos que día a día ponen en peligro a los dominicanos.

