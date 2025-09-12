Dispone investigación sobre muerte 5 hombres por policías

imagen
Las muertes ocurrieron en Santiago este pasado miércolees.
  • Por EFE
  • Fecha: 12/09/2025
Santo Domingo, 12 sep (EFE).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen directamente las investigaciones en torno a las circunstancias en las que cinco hombres fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional la tarde del pasado miércoles, en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

Reynoso envió una comunicación al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución, y a la fiscal interina de Santiago Quirsa Abreu, en la que les solicita realizar las indagatorias de lugar para «determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma».
“TIROTEO” ENTRE GRUPO DE CIVILES Y AGENTES

Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

El hecho se produjo en una plaza ubicada en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, de Santiago, en la que, conforme informó la Policía, se produjo un tiroteo entre el grupo de civiles y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia. Indicó, además, que huyó del lugar un hombre al que perseguían.

an/am
7 Comments
Ramon
Ramon
14 minutos hace

Jenny los procurador es adjunto de la procuraduria solo tiene autoridad legal para desempeñar sus funciones en caso de casación antes scj y nada más

Ante la constitución no tienen otra autoridad

Solo la usurpación de funciones

Ramon
Ramon
17 minutos hace

Jenny mete pata no sale de una para meter la pata en otra.
Metió la pata con konski y ahora con los 5 angelitos.

Alejandro
Alejandro
16 segundos hace
Responder a  Ramon

Tú lo dices porque no sabes lo que paso ay.

Ramon
Ramon
19 minutos hace

Jenny y a Camacho solo le falta que vengan a santiago a elaborar ellos mismo el caso para el palacio de justicia de santiago

Ramon
Ramon
20 minutos hace

El gobierno funciona como un gallo loco.

Pesquira pesco la estupidez del gobierno.

Teniendo santiago un general, un fiscal un portavoz de la policía.

Este hijo de puutta usurpa la funciones de los funcionario de santiago

Ramon
Ramon
24 minutos hace

Jenny Wilson Camacho es titular de que.

No es titular ni del lado de la cama qué duerne

Ramon
Ramon
26 minutos hace

Jenny tu no tiene que darles órdenes al fiscal de santiago.

El crimen se originó en santiago y son los policías de santiago con el fiscal son lo que tienen que llevar el caso a una corte de santiago.

Metiste la pata otra vez

