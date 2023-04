Disney: cabeza de playa mundial de la agenda LGBT

EL AUTOR es sociólogo y político. Reside en Santo Domingo.

El siguiente párrafo fue tomado de “El Pais” digital del 26 de abril. Reseña la guerra abierta entre el Gobernador de Florida y la gerencia general de Disney.

“La lucha entre las partes comenzó por la presentación de una de las leyes estrella de DeSantis, que prohíbe enseñar identidad de género o sexual en los primeros años de educación básica. La medida ha sido criticada duramente por los colectivos de derechos humanos.

A pesar de que Disney guardó silencio en los primeros días de su aprobación, una revuelta interna en la compañía de entretenimiento llevó a fijar una postura de rechazo. El gobernador no perdonó que la empresa alzara la voz. La semana pasada redobló su apuesta extendiendo la prohibición a todos los grados de escolaridad. Ahora también aprieta en su gran cruzada antiwoke”.

Por que querían los de Disney defender a capa y espada la exhibición, tratamiento, presentación, debate y actuación que permitía enseñar, mostrar, orientar o de cualquier manera tratar temas como la homosexualidad hasta los transgéneros con niños que apenas han aprendido a leer y escribir?

Disney, ha arriesgado su prestigio, su posición comercial y su fortuna y yo me preguntaba, pero ¿Por qué? A Disney van millones de familias con sus niños y no es posible que la gerencia ignore que esos temas no pueden ni deben ser abordados por y para niños. Una y otra vez me hacía la pregunta: ¿Por qué Disney es un abanderado de la agenda LGBT y demás letras?

MI explicación

Hace muchos años se estableció una población LGBT en Disney. Eran empleados y estaban cómodos porque la naturaleza misma de los parques temáticos de diversiones tiene “algo mágico, liberador, esplendoroso, creativo” y permite amplitud en los espacios existenciales. Por lo tanto, la población LGBT de Disney siguió aumentando.

Cuando la agenda LGBT pasó de buscar tolerancia y aceptación de la sociedad a servir de modelo a esa misma sociedad en cuyo seno había seguido aumentando la población LGBT, entonces Disney se convirtió en el cuartel general mundial de la homosexualidad en todas sus formas posibles y como tal, ya le correspondía asumir y ostentar el liderazgo.

El pleito del Gobernador DeSantis, republicano y conservador con la jefatura de Disney enfrenta a la humanidad y se derrama por todas partes hasta llegar a la guerra en Ucrania. El mundo LGBT ya no aspira a ser aceptable ni tolerado. Busca imponer su modelo.

Quiere obligar a todos a concederle privilegios y prerrogativas que compensen los años de infortunio y persecución. Allan Touring, el gran matemático ingles y decodificador de la máquina enigma era homosexual; perseguido y castrado terminó suicidándose. No fue el único en sufrir el horror. Pero esa memoria alimenta el llamado “orgullo gay” y está en el centro del proyecto de dominación.

Hoy millones de LGBT visitan, se pasean y sumergen en la magia de Disney junto con miles de empleados igualmente LGBT. Han logrado un entorno mágico donde prosperar y exhibirse. Y, para perpetuar su existencia y aumentar su poder, usan a Disney como productor, transmisor y abogado de una cultura que transfiere a los niños sus miedos pasados, sus locuras presentes y sus fantasías de control futuro.

Disney es la cabeza de playa mundial, el foro, la plataforma y el estado mayor de todo lo que es la agenda LGBT en el mundo.

