Discurso de Danilo y la impunidad indescifrable

Mi lectura corta del discurso del lunes último es fácil: Dijo Danilo Medina, entre líneas, “no voy en el 2020, pero vuelvo en el 24 con el PLD y PRD unidos conmigo”.

Habló de sangre nueva, apoyar a otro que no será Leonel. En 14 minutos lo dejó claro: “ debo sanar heridas de un PLD dividido”, confirmando que no apoyará a Leonel, que se defienda solo, porque el león creó la división más angustiosa a esta nación desde los tiempos de Báez, Santana y Lilís. Eso ayuda a Luis Abinader, pero obliga a enfocar bazucas contra Leonel, o el delfín que apoye Danilo.

Sin embargo, no dijo nada de la impunidad y el robo de estos 8 años y de Odebrecht. Nada.

Hoy les explico: ¿cómo seguirle el rastro al soborno? ¿Por qué no se descubre fácil? ¿Cómo roban los magnates políticos, sin dejar huellas y sólo códigos que toman tiempo descifrar?

Me hicieron esas preguntas en mi programa Radio Tv Sominical en Miami y respondí esto corto: “Usan economistas expertos en Swift”. Fui auditor por 14 años del DGII, el IRS dominicano, estudié en FIU University, obtuve certificate de master in public administration y quiero explicar el tema.

Miren Swift son las iniciales de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Organización creada en Bruselas en 1973, porque antes los bancos mandaban y pagaban con orden vía télex, o carta de crédito. Ahora en segundos se mueven millones. Antes se abultaban facturas, se daban cheques a nombre de testaferros, este lo firmaba y pasaba el cash al capo jefe de operación.

La idea es ocultar dispendio y justificar salidas con pruebas y facturas Micky Mouse, o de mentiritas. Eso es cosa del pasado, de la época del fax.

Hoy se buscan gente como Angel Rondón, comerciante que sabe abrir cuentas Swift y cuentas offshore, con múltiples esquemas de empresas filiales o amigas, depositando sobornos en cuentas de un partido, en ONG, etc. y así pudo ocultar el robo. Sin ser economista, hasta Ud. lo puede hacer.

Por eso los fiscales dominicanos, el PEPCA y Procuraduría, no pegan una, no pueden concatenar expedientes y se cae todo, así como caerá el expediente Odebrecht en R.D.



Alegan -como dijo Andy Dauhajre y Ángel Rondón- que “esos millones lo gane yo, son mis honorarios, pagados con cuenta secreta”.

Si fueran legales, por qué no hacer factura y reportarla al fisco, por ejemplo. 50 millones de pesos mensuales reciben, y ¿que le reportan al ISR, o DGII?. “Me entraron 50 millones, pero tuve gastos por 49.5 millones”. Ponen desde gastos de querida hasta gastos de la familia, parientes y amigos, a cargo de sus empresa, y piden las exenciones normales de ley pagando por un beneficio imponible neto de 400 mil pesos, unos centavos al fisco.

Durante los últimos años, el economista Andy ha hablado públicamente y escribió artículos de opinión justificando el proceso de licitación y el costo de Punta Catalina. Su socio y amigo Jaime Aristy Escuder, actual director de Planta Catalina (sí, el que develó caso de Sunland y luego fue demandado y pactó en Corte), demuestran que están amarrados.

Contratados por la CDEEE y con doble moral a los 60 días de evaluar y decir que todo está bien, se van con Odebrecht, empresa los contrata a través de una entidad que crea Andy Dauhajre offshore con nombre de Baker Street. Les presentaron cuadro con palabras claves y seudónimos de cómo entregaban coimas y eso no lo vio el Procurador Jean Alain Rodríguez ni los notables que dijeron que no hubo fallas en la licitación. Todo en RD se tapa, y solo del exterior nos vienen las denuncias y no hay nadie preso, ni Rondón ni nadie porque todos están comprometidos desde el Presidente que negoció directamente con Odebrecht en 2017 para lograr rebaja en su costo. Eso fue público (ver Diario Libre, sección Económica), como un logro de Medina, y por eso el país debe sacar esta plaga de inmorales, doble caras, porque nunca le dirán la verdad al país.

Son todos una corporación delincuencial y eso cada día se les demuestra y el Presidente callado y no cambia a ninguno de esos funcionarios.

Nadie va preso y la Procuraduría cree en dorar la píldora con una supuesta multa que no se ha pagado completa, solo se han abonado el 15% de 184 millones de dólares y no se pagará.

¿Por qué?. Pues Odebrecht ya se declaró en bancarrota.

Mire, aprendí en Perú, donde si hay una fiscalía y expertos con un PEPCA o DICRIM bestial, allá el sistema es independiente. Los ministros le temen porque en Perú saben buscar fraudes y no esperan que el sobornador diga la verdad para bajarle pena, porque nunca lo hacen, demostrado por Alicia Ortega.

Mire que se hace ahora: Se crea un trust fideicomisos offshore como hizo Andy Dahuajre en Bahamas, justifica su compra de yates, apartamento en NYC solicitando préstamos, o líneas de crédito en un país con secreto bancario, garantizando la operación con los fondos existentes offshore y avales bancarios, de depósitos en moneda extranjera. Otra forma es el ‘loan back’, también conocido como autopréstamo.

El dinero mal obtenido se deposita en varias cuentas en cantidades que no atraigan las sospechas de los reguladores. Luego se transfieren los fondos a un banco extranjero, donde se acumulan en una cuenta de la sociedad exterior A, controlada por el delincuente. Luego, estos fondos regresan en forma de préstamo a la sociedad nacional B del defraudador, para ser usados por éste.

Hay todo un manual. 1ro compre una CxA de carpeta, o shelf Company, empresas que han sido creadas siguiendo todas las normas legales, pero que han dejado de ejercer actividades y no cuentan con transacciones significativas para su contabilidad. Son sociedades durmientes, que estén esperando algún momento específico para ponerla en actividad al mejor postor. Esas sociedades durmientes son 100% confiables, cuentan con historial, un DUN BRADSTREET con crédito reporte ante fisco y banca. El nombre de los socios queda en absoluta confidencialidad, ya que la ley no exige que éstos aparezcan en ningún registro.

Te dan oportunidad de concursar por ciertos contratos, ya que existen legislaciones que solo permiten hacer este tipo de licitaciones a empresas con antigüedad. Es una ventaja en el momento de solicitar licencias. Resumo: Abra una cuenta offshore en, Bélice, Panamá, Dominica, Bahamas, Gran Caimán, con costos más bajos que Suiza y Singapur.

Un fideicomiso offshore o trust es un acuerdo creado entre un fundador (como norma, una persona física) y una compañía fiduciaria, una entidad legal con licencia para administrar este tipo de fideicomisos. Mediante este acuerdo, el fundador transfiere los activos a la compañía fiduciaria que los mantiene en favor de los beneficiarios del trust. Todo eso dura miles de meses para embargarse con vías de ejecución en Tribunales.

JPM