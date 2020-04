Discursando al aíre

Durante miles de años, que registra la historia, el hombre ha tratado de enfrentar situaciones adversas, y ha dado muchas explicaciones. Grandes e interesantes discursos han sido dados, pero en honor a la verdad, la gran mayoría no ha tenido efectos positivos en la humanidad. El hombre se ha acostumbrado a hablar, mas no a practicar, y bien nos aconseja el apóstol Santiago:”Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” Stgo. 1:19.

Desde antes de los tiempos de Noé, los hablantes de Dios, no han tenido el efecto deseado. Enoc, de la séptima generación desde Adán, habló a un pueblo sordo y endurecido de corazón, diciéndole: “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él” Judas 13, 14.

Noé, es muy recordado por causa del diluvio, conocido como “el diluvio de Noé,” fue un gran orador de Dios para ese tiempo, debido al extravío de la gente. Dios manda el mensaje, no obliga a creer ni obedecer. Noé, era pregonero de justicia ante un mundo injusto, lleno de maldad e incrédulo que fue destruido por no querer enderezar sus caminos, como está escrito: “y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos” 2 Ped. 2:5.

Dios formó, guió y protegió al pueblo de Israel, en Egipto, sin embargo, cuando lo liberta y lo lleva por el desierto hacía la tierra prometida, ellos no obedecieron la voz de Dios, a través de Aarón y de Moisés, lo cual le llevó a perecer. El escritor de Hebreos, dice: “entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad” Heb. 3:15- 19.

Discursando al aíre, fue lo que hicieron todos los profetas de Dios al pueblo de Israel, éste se dividió, fue llevado cautivo a otras naciones, como a Asiria y Babilonia; todo éso, por causa de no oír a los voceros de Dios. Y, lo peor de todo fue, que no se preparó para la venida del Mesías, lo cual, lo llevó a rechazar al Cristo. El apóstol Pedro, le dijo: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” Hc. 4:11, 12.

El pueblo de Israel, simplemente nos dice de cómo eran los demás pueblos de sordos y rebeldes ante Dios y los hombres. Este pueblo quiso ser como los demás, dejando a Dios y comportándose igual que aquellos. Por eso, el surgimiento de los imperios, de todos, fue bajo la fuerza, violencia, muertes e injusticias. La historia del ser humano, nos dice que nunca ha querido oír la voz de lo correcto, lo sano, lo puro, es decir de Dios. El problema no está en los tiempos, sino en el hombre. Oye lo bueno, pero no lo practica, como dice el refrán “le entra por un oído y sale por el otro”.

El Coronavirus, ha causado mayor daño por causa de los sordos políticos, quienes en 175 años, de existencia de nuestra República Dominicana, sabiendo lo que se debe hacer no lo han hecho. La “educación es la base del desarrollo de los pueblos,” pero no se educa, sólo se transfieren informaciones, no conocimientos; la salud, fundamento de una mente sana y felíz, pero el sistema sanitario es deficiente; la economía, deuda social con la mayoría, pero no se distribuye las riquezas equitativamente al pueblo. Muchas promesas, pero pocas cumplidas.

Pero el más sordo de todos es el pueblo dominicano, no aprende las lecciones, las repite y sigue bruto. Le dicen “no salga de su casa,” pero sale; “no venda tu voto, pero lo vende;” “no use vicio, pero lo usa;” “viva una vida en valores, pero hace lo contrario”. Se habla mucho, pero todo queda en el aíre, a las personas, en su mayoría, no les interesa lo que les digan. Se dice que este pueblo es religioso, pero es sincrético, de ahí que, no hay una conducta determinada; el mismo que va a la iglesia, va al hechicero; el mismo que oye el sermón religioso, no cree en quien lo predica.

Discursar al aíre es lo más fácil, pero improductivo. Los cambios se obtienen cuando el discurso es oído, digerido y practicado por los receptores. Buenos oradores requieren de buen público. Debe haber un canal de entendimiento entre el discursante y el oyente. Este último, se introduce en la mente del primero,y el primero en la conciencia del segundo. Esto fue lo que hizo Jesucristo, para la gente, y a pesar de la gran oposición que tenía, logró transformar personas, crear un discipulado y proyectarse en la historia hasta la actualidad.

Los discursos religiosos emotivos, no transforman, pero cautivan a los incautos. Se apela a la parte emotiva del individuo, pero no a la conciencia de él. Por eso, es tiempo de volver a la realidad, a la verdad, a lo bueno, a Dios. El profeta Daniel, en el capítulo lX, de su libro, reconoce ante Dios en oración que su pueblo fue cautivado por incrédulo,desobediente y pecador, por tanto lo llama a arrepentirse y a pedir misericordia a Dios.

Volvamos a pedir misericordia a Dios, pero creamos en Dios y obedezcamos sus palabras. No seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra.

