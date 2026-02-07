Dirigentes partidos recibirán a partir del lunes la nueva cédula

Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) serán los primeros en recibir el documento, a partir de las 8.15 de la mañana del lunes, dijo la JCE en una nota.El martes recibirán el documento los dirignetes del partido Fuerza del Pueblo (FP), desde las 10.00 de la mañana, mientras que al día siguiente tocará el turno al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), desde las nueve de la mañana.

ENTREGAS PARA EL 12 DE FEBRERO

El jueves 12 de febrero se entregará el documento a los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), a las 2.00 de la tarde. Una hora después al Reformista Social Cristiano (PRSC); a las 4.00 de l tarde tocará el turno de Dominicanos por el Cambio (DXC), mientras que a las cinco de la tarde recibirán el documento los dirigentes de País Posible (PP).

El último día de entrega, el viernes 23, tocará recibirla cédula de identidad y electoral a los dirigentes de Alianza País (AlPaís), a las 2.00 pm; Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), a las 3.00 pm; el Partido Cívico Renovador (PCR) lo hará a las 4 de la tarde y una hora después al Partido Generación de Servidores (GENS).

También recibirán el documento ese mismo día el Partido Democrático Alternativo (MODA), a partir de las 6.00 pm; el Partido Humanista Dominicano (PHD), a las siete de la noche y la JCE finalizará la entrega con el Partido Alianza por la Democracia (APD), a las ocho de la noche.

CALENDARIO DE ENTREGAS SEGÚN POSICION EN COMICIOS 2024

El calendario de entrega obedece a la posición en la que finalizaron estas agrupaciones en las elecciones generales de 2024.

La nueva cédula de identidad y electoral comenzará a ser expedida de manera masiva desde el 12 de abril próximo.

La JCE también entregará la cédula de identidad a los miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya que la Constitución prohíbe que ejerzan el sufragio.