Dirigentes partidos recibirán a partir del lunes la nueva cédula
Santo Domingo, 7 feb (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado sobre el calendario de captura y entrega inmediata de la cédula de identidad y electoral a las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que se extenderá desde el lunes 9 al viernes 13 de este mes.
ENTREGAS PARA EL 12 DE FEBRERO
El jueves 12 de febrero se entregará el documento a los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), a las 2.00 de la tarde. Una hora después al Reformista Social Cristiano (PRSC); a las 4.00 de l tarde tocará el turno de Dominicanos por el Cambio (DXC), mientras que a las cinco de la tarde recibirán el documento los dirigentes de País Posible (PP).
El último día de entrega, el viernes 23, tocará recibirla cédula de identidad y electoral a los dirigentes de Alianza País (AlPaís), a las 2.00 pm; Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), a las 3.00 pm; el Partido Cívico Renovador (PCR) lo hará a las 4 de la tarde y una hora después al Partido Generación de Servidores (GENS).
También recibirán el documento ese mismo día el Partido Democrático Alternativo (MODA), a partir de las 6.00 pm; el Partido Humanista Dominicano (PHD), a las siete de la noche y la JCE finalizará la entrega con el Partido Alianza por la Democracia (APD), a las ocho de la noche.
CALENDARIO DE ENTREGAS SEGÚN POSICION EN COMICIOS 2024
El calendario de entrega obedece a la posición en la que finalizaron estas agrupaciones en las elecciones generales de 2024.
La nueva cédula de identidad y electoral comenzará a ser expedida de manera masiva desde el 12 de abril próximo.
La JCE también entregará la cédula de identidad a los miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya que la Constitución prohíbe que ejerzan el sufragio.
COMIENCEN POR LOS QUE ESTAN SIENDO MAS IMPACTADOS ,»LOS TRABAJADORES DOMINICANOS EN ESPECIAL LOS DESEMPLEADOS»