Dirigente PRD opina Gobierno no ha manejado bien tema haitiano

Rafael Linares

AZUA.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Rafael Linares Guerrero, manifestó hoy en la provincia de Azua que el gobierno dominicano ha cualquierizado la cancillería dominicana y no ha sabido manejar las relaciones dominico-haitiana de la mejor manera, y es por ello que los dominicanos corren peligro permanentemente.

Linares impartió una conferencia – encuentro la cual tuvo lugar en la casa del diputado peledeísta Luis Vargas, en donde participaron decenas de personas de esa provincia.

El joven jurista agradeció la invitación hecha por el legislador a esa emblemática provincia, donde encabezó el encuentro con jóvenes y dirigentes políticos y comunitarios de allí, para así analizar e impulsar las amplias oportunidades que tuvo la República Dominicana, siendo el ingeniero Miguel Vargas canciller de la República Dominicana en el gobierno del presidente Danilo Medina.

Rafael Linares, deploró que las actuales autoridades han manejado una política errática las relaciones dominico haitiana lo que ha evidenciado que los dominicanos están expuestos de forma constante, llegando a ser víctimas de secuestro hasta en el país.

Sostuvo que la situación que están viviendo la República Dominicana y Haití amerita que se restablezca el diálogo diplomático, al tiempo que manifestó se debe continuar insistir con que la de la comunidad internacional contribuya con la solución de la situación, debido a que la nación no puede, no debe y no tiene la capacidad de brindar solución al problema haitiano como país.

Linares explicó que la vecina nación está sumergida en una de sus peores crisis política, económica y social, la cual dijo amenaza con alcanzar niveles aún más preocupantes, por lo que la República Dominicana como país vecino debe estar preparada para cualquier eventualidad, iniciando con se sacar de la agenda de gobierno todo tipo de confrontación bilateral.

El dirigente perredeísta resaltó el eficiente y efectivo trabajo desarrollado por el excanciller, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de quien dijo manejó las relaciones dominico-haitiana de la mejor manera, dando catedra de relaciones internacionales, lo que debería ser emulado por las actuales autoridades.

En el encuentro estuvieron presentes el Ex Senador del PLD Rafael Calderón, así como también el miembro del Comité Político Rafael Hidalgo, los historiadores Rannel Báez y Apolinar de León Medrano, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo Virgilio López y Polón Andújar, la escritora Raisa Saviñón, Wilson Berigüete, y Radhamés Pinales secretario general del PRD.

También participaron en el encuentro una nutrida comisión del comité central del PLD encabezada por Yirton Santana, Magnolia cuello, Alex casado, Martín Matos, Gabriel Ramírez, Rafaela Nova, los regidores Luis Soriano, Delvis Segura, Odalis Calderón, así como 22 presidentes de comité intermedios del Partido de la Liberación Dominicana.

of-am