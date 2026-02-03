Dirigente de los Leones confía ganar tercer juego Serie Caribe

Ramón Santiago

GUADALAJARA, México.- Travis Lakins cuenta con la seguridad del dirigente Ramón Santiago para ayudar a los Leones del Escogido de República Dominicana a extender a 3-0 su invicto en la Serie del Caribe 2026, en su duelo de este miércoles contra los Federales de Chiriquí de Panamá.

“Aunque estamos en una buena posición, tenemos que seguir dando el ciento por ciento y esperamos que Lakins nos de una salida de calidad para que nos ayude a ganar”, manifestó Santiago.

Lakins, de 31 años, está en su primer clásico caribeño y viene de contribuir al Escogido a repetir como campeones nacionales en la Lidom, combinando récord de 5-1, 3.02 de efectividad, 1.12 de WHIP y 34 ponches en 50.1 innings sumando todas las etapas.

“Tengo que comenzar bien el partido para marcar la pauta desde ahí y sacar los tres outs lo más rápido que se pueda. Si ejecuto mis pitcheos, ataco la zona de strike y limitar los contactos duros todo estará bien”, manifestó el derecho.

Para Lakins no es nuevo lanzar en territorio mexicano, ya que en el verano del 2025 formó parte de la rotación abridora de los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol.

Tal y como hicieron en el Round Robin y en la Serie Final pasada, los actuales campeones del Caribe encabezan en pitcheo con 2.50 de promedio de carreras limpias y .234 de average permitido a la oposición.

El partido de este miércoles en el Estadio Panamericano comenzará a las 4:00 de la tarde, hora dominicana. El jueves el representativo quisqueyano medirá sus fuerzas frente a los Tomateros de Culiacán (México verde) a las 8:00 de la noche, encuentro que será iniciado por Radhamés Liz.

of-am