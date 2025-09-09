Directora del INDEX encabeza actividad en Pensilvania

ALLENTOWN, Pensilvania.- La comunidad dominicana en Pennsylvania vivió una jornada memorable con la visita de la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio.

El evento, organizado por el Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), reunió a líderes comunitarios, residentes y autoridades consulares para compartir un espacio de diálogo, conexión y orgullo dominicano.

Toribio, reconocida actriz, personalidad de la televisión y productora, compartió con la comunidad su compromiso de acercar las instituciones dominicanas a la diáspora. Su presencia reafirmó el interés del gobierno dominicano en fortalecer los lazos con sus ciudadanos en el exterior.

«Ella visita realmente todos los institutos dominicanos en el exterior. Existen 14 de ellos, para ser exactos», explicó Erick Rizik, encargado de la sección de promoción de INDEX. «Queremos compartir con los dominicanos destacados del estado de Pennsylvania — personas que se han destacado en sus comunidades, ya sea en el deporte, la cultura u otras áreas», agregó.

El evento comenzó con el himno nacional y continuó con las palabras de miembros de la comunidad, quienes manifestaron su emoción y orgullo por este tipo de iniciativas.

«Yo, como nacionalista que vivo y amo mi pueblo, cuando se ven estas cosas y recibo una invitación, para mí es un placer», dijo Héctor Peña.

«Los dominicanos seguimos trascendiendo a diferentes países y siempre llevamos nuestra patria en nuestro corazón, no importa dónde estemos», expresó Susan Margaret, vicecónsul.

Además de celebrar la identidad dominicana, el evento tuvo un enfoque práctico. INDEX busca promover el desarrollo de las comunidades en el exterior mediante proyectos en áreas como el deporte, la cultura, el emprendimiento y la educación.

«Nuestras autoridades están recibiendo información de primera mano. Tuvimos la oportunidad de conocer a Celinés en República Dominicana, y hoy en Filadelfia. Es una persona maravillosa», afirmó Ignacio Soriano, vicecónsul.

jt-am