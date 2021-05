Directora de Ética solicita al CODIA que trasparente uso recursos públicos

Milagros Ortiz Boch y Francisco Marte Rodríguez.

SANTO DOMINGO. – La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, solicitó este martes al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) transparentar sus ejecuciones presupuestarias.

Durante una visita este martes al ingeniero Francisco Marte Rodríguez, presidente del gremio que recibe fondos públicos, solicitó que transparente las nóminas, planes de trabajo y otros establecidos en la Ley 200-04.

Además, dijo que desde la DIGEIG se le dará el debido acompañamiento para la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública.

“Todos estamos obligados a mantener en los portales informaciones, nosotros somos los que tenemos que velar por esa ley”, señaló Ortiz Bosch.

Manifestó que la institucionalidad acelera la producción la presentación de sus obras.

“Una obra que no se presenta a tiempo ya sea porque el gobierno se tarde o no; para exigirle a los gobiernos tenemos que disciplinarnos todos, gobierno y usuario”, dijo.

La funcionaria dijo que el CODIA es víctima de que muchas obras no se paguen a tiempo ya que no están consignadas en el presupuesto, sobreestimando el tiempo de los intereses y también la presión para que el 31 de diciembre no lo manden a deuda pública.

Mientras, el ingeniero Marte Rodríguez resaltó la importancia de cumplir con esta normativa en beneficio de los ciudadanos y puso la entidad a disposición de la DIGEIG y el Estado.

