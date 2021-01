Director Presupuesto dice Gobierno busca hacer una sociedad más humana

SANTO DOMINGO.- El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, aseguró que el gobierno, con relación a la economía del 2021, está concebido en construir una sociedad más humana y tratar de mitigar la pandemia porque la situación de ansiedad, que mucha veces genera, tiene que ser corregida a partir de voluntad política.

Dijo que se pudo demostrar que el Gobierno hizo un gran esfuerzo por reducir el déficit fiscal del 2020 para entrar al 2021 con un poquito más de holgura desde el punto de vista de aplicación de política pública que vayan en la solución de los problemas .

Entrevistado en el programa «Despierta con CDN» señaló que la restricción del gasto y despilfarro que no van en beneficio de la sociedad, es parte del control que van a tener en el presente año porque ya lo tienen identificado, saben cómo lo van a tratar y eso le va a permitir mantener el “FASE”.

“Algo que la gente no ha visualizado es el ahorro realizado el año pasado que permitió quitar algo histórico como es que los ayuntamiento tenían que recurrir a tomar prestado para pagar el salario 13 y se le aportó 500 millones de pesos para que no se endeudaran, con el compromiso de retener a partir de enero la 12ava parte de los salarios para que en diciembre no tengan que buscar ese dinero», resaltó.

Señaló a los gobiernos locales, municipios y distritos municipales, que la Ley de Presupuesto de este año contempla que si estos al día 15 de cada mes no reportan los presupuestos aprobados por sus concejos, se les retendrá la transferencia que le corresponde porque es una obligación.

Rijo Presbot dijo que por el lado de los gastos se ha establecido una norma para el presente año con un valor extraordinario.

