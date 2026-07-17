Director Ney Arias: Se reducen 33% muertes por accidentes

El Doctor Rosario durante una entrevista en el programa Uno + Uno.

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SANTO DOMINGO. – El director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctor Víctor Rosario Suazo, informó que las muertes por accidentes de tránsito se han reducido en un 33 % en lo que va de año, en comparación con el mismo período de 2025.

TRABAJO COORDINADO

Rosario Suazo atribuyó esta disminución al fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma y al trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Explicó que esta coordinación ha permitido trasladar con mayor rapidez a los pacientes politraumatizados al hospital especializado más cercano, aumentando sus posibilidades de supervivencia y mejorando la respuesta del sistema de salud ante las emergencias.

MOTOCICLETAS, EL MAYOR DESAFÍO

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno, el especialista advirtió que los accidentes de motocicletas continúan siendo el principal reto para el sistema sanitario.

Precisó que más del 80 % de los siniestros de tránsito atendidos en el centro involucran motocicletas, por lo que consideró indispensable fortalecer la educación vial, promover el respeto a las normas de tránsito y fomentar el uso de equipos de protección, especialmente el casco.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

El director del Ney Arias Lora enfatizó que reducir los accidentes requiere un compromiso conjunto de las autoridades y la ciudadanía, basado en una conducción responsable, el cumplimiento de las leyes y una mayor cultura de seguridad vial.

Recordó que la Red Nacional de Trauma, impulsada por el SNS, busca garantizar una atención oportuna a los pacientes con lesiones graves y contribuir a disminuir la mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el país.

an/am