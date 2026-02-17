Diputado y modelo RD brilla en Semana de la Moda en NY

Bray Vargas

NUEVA YORK.- El modelo y diputado por Santiago, Bray Vargas, se destacó durante la Semana de la Moda en Nueva York, especialmente en la pasarela de la firma española Agatha Ruiz de la Prada.

El desfile de Ruiz abrió el encuentro, con su característico despliegue de colores y texturas.

A través de sus redes sociales, Bray compartió un momento especial en su carrera como modelo y rodeado de colegas.

Vargas, de 34 años, representa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripción 3 de Santiago y es uno de los legisladores más jóvenes del país.

Antes de su carrera política, se destacó como comunicador y fue ganador del título de Mister Super Nacional Dominicana en 2013.

Manhattan fue el lugar elegido, para el desfile inaugural de Fashion Designers of Latin America (FDLA), plataforma fundada por la dominicana Albania Rosario que impulsa a creadores latinoamericanos en una de las capitales más influyentes de la moda.

Pedro Cruz Valdez fue el único diseñador dominicano en presentar sus piezas en tan emblemático escenario.