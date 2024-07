Diputado de FP acusa Gobierno de contra reforma en ley movilidad

Tobías Crespo.

SANTO DOMINGO.- El diputado Rafael Tobías Crespo, autor de la ley 17-63 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, acusó al gobierno de hacer una contra reforma a la ley mediante decretos, creando entidades paralelas, quitándoles competencias al INTRANT, los ayuntamientos y otras instituciones.

Se refirió a decretos emitidos por el Poder Ejecutivo que niegan los avances experimentados del 2017 al 2020, y citó la creación de un gabinete de transporte por encima del director del Intrant, como dependencia de la Presidencia, y una oficina de movilidad sostenible, urbana e interurbana, que entra en conflicto con la Opret.

“El gobierno inició en el 2020 con una ley que daba la posibilidad de transformar, modernizar, organizar un sector que operaba de manera caótica, y prefirió hacer lo que se hacía antes, crear órganos, entelequia porque entran en conflicto de competencias con ministerios o direcciones generales”, sostuvo el legislador.

SOBRE EL CÓDIGO PENAL

Al ser interrogado sobre el Código Penal dijo “si el PRM y el Poder Ejecutivo quieren será aprobado, Fuerza del Pueblo entiende que el país lo necesita, la población está reclamando un nuevo código, por eso estamos dando apoyo a la pieza que tiene 72 ilícitos o tipificaciones de delitos que no están en el anterior”.

REFORMA CONSTITUCIONAL

De la Reforma constitucional manifestó que la Fuerza del Pueblo se opone porque no hay justificación; el país no está en crisis política y social, el pueblo no come con reforma, es con alimento, por lo que el gobierno lo que debe hacer es bajar los precios de la comida e impulsar la aprobación de más de 40 leyes pendientes,

Por otro lado, a su juicio la economía nacional no anda bien; “estamos intervenidos por el Fondo Monetario Internacional”, no hay dinero circulando, no hay liquidez y la población sufre todo eso, dijo.

agl