Alcaldía DN habilita 150 nichos para fallecidos discoteca Jet Set

SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional está habilitando 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor de forma gratuita para las víctimas de la tragedia acontecida en la discoteca Jet Set, que hasta el momento ha dejado 218 fallecidos, de acuerdo con los datos actualizados este jueves.

A través de un comunicado, el cabido explicó que los interesados pueden obtener información en el teléfono 809 535 1181 extensión 6202, en la Dirección de Servicios Públicos o dirigiéndose al cementerio Cristo Redentor con el acta de defunción.

En el último comunicado oficial, que cifra en 189 las personas rescatadas con vida, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

«Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros», agrega la nota.

El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente.

No se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.