Dio Astacio: candidato que escucha (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

POR EDDY PEREYRA ARIZA

Por años he participado en estudios de opinión pública, para conocer y aportar información sobre temas de interés nacional o de una población explícita, en sus diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos.

Nos hemos acostumbrado a realizar estas investigaciones mediante encuestas, entrevistas o grupos focales. Sabemos que las encuestas son fundamentales para recopilar datos, interpretar opiniones y tomar decisiones informadas. Ayudan a comprender las preferencias y comportamientos de la población. Esas informaciones que se obtienen pueden guiar estrategias y acciones en diferentes escenarios.

En el plano electoral, es muy difícil lograr un voto en la urna sin entender al votante que lo emite. Las encuestas electorales pueden ayudar a conocer lo que piensan o sienten los posibles votantes.

En esta contienda electiva hay un caso que me llevó a reflexionar sobre la investigación de la opinión individual y social. Y es la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este del pastor Dio Astacio.

Al analizar el impacto que ha tenido la candidatura de Astacio en los electores, me encontré que la evaluación directa de la opinión va más allá que la encuesta, y que esa estimación es un factor muy importante para construir y fortificar estrategias de campañas ganadoras.

La evaluación política es un componente crucial de los estudios de opinión, ya que va por encima de simplemente medir las preferencias y actitudes de la población. Mientras que las encuestas proporcionan datos, la evaluación política permite analizar en profundidad el desempeño de los candidatos.

Observando, entendí que el insumo principal de esa evaluación es la gente y los hechos. Para ejemplarizar, narro entonces lo que me contestó Natividad Gómez-Nati, una apasionada activista del PRM, en Villa Duarte, ante la pregunta que le hice sobre el aspirante a alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. La joven señora, que dedica su tiempo a apoyar fervientemente a ese candidato y que forma parte de la sociedad red, me contó lo siguiente: “Vivo oyendo y mirando a la gente. “Hablan de Dio (Dio Astacio) y los que quieren a otro candidato, les digo que Dio lo va a hacer mejor”.

Le pregunté si había conversado con el candidato y me contestó que no; “lo he visto en actividades del partido donde cocino como voluntaria”. “Veo que Dio escucha a la gente. Es un hombre serio y bueno; lucha por los pobres”.

Ahí obtuve una comprensión más completa del contexto en el que se forman diferentes opiniones públicas. Además, medir las conversaciones permiten identificar tendencias y entender mejor las dinámicas sociales que influyen en la opinión.

Lo que me acaba de enseñar esta activista política con su observación, es invaluable. Ver como la comunidad reacciona ante las actitudes del candidato y crean sus propias creencias, emociones y sentimientos. Esa lección es sencilla y poderosa. Dio ha mostrado no subestimar la opinión de las personas simples.

Desde sus inicios, su discurso ha estado enfocado en forjar un Santo Domingo Este como modelo de ciudad inteligente. También, el que un alcalde debe ser un gerente y la alcaldía fungir y accionar como un gobierno local.

El factor escuchar, que no se mide en las encuestas sino en la observación que implica la interpretación y comprensión de la información por parte del público, juega un papel concluyente en el convencimiento del votante, posiblemente superior al discurso y al programa municipal

Seguramente Dio Astacio sea el candidato de todo el proceso electoral municipal del país que obtenga mayor cantidad de votos de ciudadanos independientes o no partidistas. El voto religioso estará presente, acompañado de seguidores y simpatizantes de él, que con apenas conocerlo, se sienten identificados porque “Dio escucha la gente”.

Esa es una de las grandes razones por lo que el candidato del PRM y aliados ha concitado simpatía y su estilo de hacer política penetra en el público generando la percepción de que “lo va a hacer mejor”.

Por tanto, todo indica que los habitantes de Santo Domingo Este escogerán a Dio Astacio como su alcalde; y cuando esté gobernando, seguiremos observando y evaluando lo que se visualiza como una carrera promisoria.

