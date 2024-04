Dío Astacio asume como alcalde SDE y declara guerra a la basura

SANTO DOMINGO.- En un acto multitudinario celebrado en la explanada del Palacio Municipal de Santo Domingo Este, el pastor Dío Astacio asumió la mañana de este miércoles como nuevo alcalde de ese municipio.

En su discurso de toma de posesión, Astacio dijo que confía manifestó su confianza en que Santo Domingo Este se levanta para convertirse en la ciudad más limpia, más segura, más ordenada y más próspera de la República Dominicana.

“Ustedes, queridos votantes, han puesto su confianza en mí. Ustedes anhelan una ciudad donde las esquinas brillen de limpia, donde sus ciudadanos puedan caminar con libertad, con aceras despejadas y amplias, donde la lluvia sea esperadas sin miedo y nuestros jóvenes puedan tener empleos dignos con educación cercana”, indicó.

Agregó que “ya soy el alcalde de esta ciudad, no solo de aquellos que votaron por mí, soy el alcalde de todos, donde mi prioridad es que la ciudad tenga la estabilidad, por lo que procuraré mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, transporte y recolección de basura».

Anunció que «a partir de mañana, se estará dando inicio a una guerra contra la basura con la ayuda de múltiples instituciones y el apoyo del Partido Revolucionario Moderno y de la sociedad civil».

Asimismo, dijo que priorizará en la estabilidad a nivel de salud y emocional, por lo cual procurará mejorar la calidad de los servicios, convirtiendo a SDE en la ciudad más limpia del país.

MANUEL JIMENEZ INCIDENTA ACTO

El alcalde saliente, Manuel Jiménez, incidentó el acto y exigió presentar el informe financiero de su gestión antes de la juramentación de Astacio. El presidente de la Sala Capitular del municipio, Juan Ramón Jiménez, le dijo que podría hacelo luego y que el documento solo se entregaba a las nuevas autoridades, pero el también cantautor insistía en que tenía que leerlo antes del discurso de Astacio.

“Con esto de la Constitución y las leyes es que con esto no se puede inventar. Eso lo quiero decir de entrada porque esto es un atentado contra los preceptos elementales de las leyes de este país. ¿Y qué es esto? ¿Y pa´ dónde es que va esto? No, así no, me disculpan la imprudencia si lo fuera”, dijo el alcalde saliente.

“¿Qué es esto? El desorden puede empezar ahorita, pero tienen que esperar a que yo me vaya», exclamó. Y acto seguido, se levantó e hizo entrega de los documentos al nuevo alcalde.

