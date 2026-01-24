Dinamarca y Groenlandia se unen por presiones de Trump

Nuuk.- Las ambiciones de Donald Trump han hecho que Dinamarca y Groenlandia se unan en la escena internacional, dejando temporalmente en segundo plano su doloroso pasado colonial.

“Los groenlandeses aún tienen muchos reproches hacia Dinamarca, a quien acusan de no ser capaz de reconsiderar su pasado colonial”, señala Ulrik Pram Gad, investigador del Danish Institute for International Studies (DIIS), en declaraciones a AFP.

“Pero las presiones ejercidas por Trump han llevado a la gran mayoría de las fuerzas políticas que conforman el gobierno de coalición a dejar de lado, por ahora, los planes para la independencia, que siempre ha sido un proyecto a largo plazo”, añade.

PRINCIPALES PARTIDOS QUIEREN INDEPENDENCIA

Los principales partidos groenlandeses quieren la independencia, pero discrepan sobre cómo lograrla. La presión de Estados Unidos hizo que formaran una coalición en marzo de 2025. Solo el partido Naleraq, que quiere una independencia rápida, quedó en la oposición.

Según el investigador, “el apoyo claro de Europa” frente a Trump contribuyó a que Groenlandia decidiera esperar.

En pleno caos por las presiones de Trump, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que, si tuviera que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, su gobierno elegiría a Dinamarca.

Desde que volvió al poder el año pasado, Donald Trump repite que quiere “comprar” Groenlandia para frenar supuestos avances rusos y chinos en el Ártico.

PASADO COLONIAL

Ante la unidad mostrada por los países europeos – que incluso enviaron una misión militar de reconocimiento a Groenlandia -, Trump retiró sus amenazas y anunció un “marco de acuerdo” negociado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque no se conocen los detalles.

Aun así, Copenhague recordó que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre sus asuntos.

Las dos partes han hablado con una sola voz en cada encuentro diplomático desde hace un mes.

