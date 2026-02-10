Dictan prisión contra una pareja quemó mano a niña de 10 años

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva a un hombre y una mujer acusados de maltrato infantil contra una niña de 10 años.

Luz Dabel Jiménez Matos y Danneris Morillo Montero, madrasta y padre de la víctima, enfrentan cargos de acto de tortura y barbarie.

La fiscal Ana Yasmeiry Pujols, quien investiga el caso, indicó en el expediente que el pasado 28 de enero Jiménez Matos colocó la mano derecha de la niña en una hornilla encendida, como castigo porque a una compañerita de clases de le perdieron cien pesos en el aula.

Pujols informó que todo esto ocurrió en presencia de Morillo Montero, quien golpeó a la menor con un palo para que dejara de llorar y posteriormente la encerró en una habitación para que los vecinos no escucharan sus gritos.

En la audiencia, el procurador fiscal José Polanco, explicó que la niña fue trasladada de emergencia por su madre biológica al hospital General Doctor Vinicio Calventi y luego trasladada al Robert Read Cabral, donde fue diagnosticada con quemaduras de primer y segundo grado.

El juez Reyes Rodríguez dispuso que los imputados cumplan la medida en Najayo y Las Parras.