Dictan 20 a pareja haitiana violó sexualmente a dos adolescentes

Los condenados son Gregory Salomón y Eva Dumond, ambos de nacionalidad haitiana, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

La acusación precisa que el 7 de marzo de 2025, las adolescentes fueron encontradas mientras deambulaban una zona conocida como Monte de los Olivos, en la Ciudad Juan Bosch, por agentes de la Policía Nacional, a quienes revelaron que habían sido agredidas sexualmente por Salomón y Dumond, quienes las amenazaron de muerte si contaban lo sucedido.

VICTIMAS FUERON INGRESADAS AL CONANI

Las menores fueron trasladadas hasta la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Provincia de Santo Domingo, desde donde fueron ingresadas al Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia (Conani), de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Ante la situación el Ministerio Público, para corroborar la veracidad de la denuncia realizó a ambas víctimas, evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, lo que permitió verificar la veracidad de los hechos.

AMENAZAS DE MARATLAS JUNTO A SU HERMANA DE 7 AÑOS

Durante la entrevista, ambas adolescentes contaron la forma en la que fueron agredidas por la pareja, quienes las amenazaban de muerte a ellas y a una hermana de siete años de edad

Los procesados deberán cumplir la sentencia en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombre y Najayo- Mujeres, en la provincia San Cristóbal.