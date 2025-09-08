Dictan 20 años de prisión a un hombre por violar a una niña

La pena le fue impuesta al condenado por los «daños físicos y psicológicos causados a la niña».Los hechos se revelaron el 20 de marzo de 2024, día en el que la menor se encontraba mal, por lo que su madre la llevó a un centro médico donde le realizaron varias analíticas que descubrieron que la niña estaba embarazada.

Entonces, la menor narró que fue violada sexualmente por el condenado en un momento en el que salió al patio de su casa a tender la ropa, y que éste le impidió pedir auxilio.

El 21 de mayo de 2024 se informó al Ministerio Público del caso a través de una denuncia.

En este juicio, el tribunal determinó que Cabrera García violó varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.