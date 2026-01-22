Dictan 20 años a hombre por abuso sexual niña de 7 años

SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por las juezas Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, impuso una condena de 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.

El condenado fue identificado como Carlos Andrés Reinoso, alias La Tarántula. El proceso judicial se inició luego de que el padrastro de la víctima presentara una denuncia al notar un comportamiento inusual en la menor tras llegar a su vivienda en compañía de un hermano de 12 años y un primo.

Según se estableció en el expediente, el hombre observó que la niña entraba y salía del baño en reiteradas ocasiones, situación que comunicó a la madre. Al verificar el estado de salud de la menor, la madre encontró su ropa interior ensangrentada.

ATENCIÓN MÉDICA Y RECOPILACIÓN DE PRUEBAS

Ante la gravedad del hallazgo, la niña fue trasladada de inmediato a un centro médico. Posteriormente, el Ministerio Público realizó evaluaciones psicológicas a la víctima y recabó pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales que permitieron comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Ana Basora y Francisco Vicio, quienes presentaron suficientes elementos probatorios que demostraron la responsabilidad penal del acusado.

Carlos Andrés Reinoso fue condenado por violación al Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como a la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

