Dictadura chavista declaró en “desacato” a Gonzáles Urrutia

Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y de la Sala Electoral

CARACAS.- El opositor venezolano Edmundo González Urrutia -candidato presidencial en las elecciones del pasado 28 de julio- no acudió este miércoles a la citación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un proceso solicitado por Nicolás Maduro para que realice un peritaje de los resultados de los comicios.

Representantes de los tres partidos que lo postularon, sin embargo, sí atendieron la citación y exigieron la publicación de los resultados oficiales aún pendientes, como dicta la ley. La audiencia tendrá varias sesiones hasta el viernes por la tarde, cuando fue citado Maduro.

“Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no sólo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio” en las elecciones, indicó González Urrutia en un comunicado divulgado en las redes sociales.

NO ANUNCIARON NINGUNA MEDIDA EN SU CONTRA

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, respondió que González Urrutia desacató una citación que le formuló, pero se abstuvo de anunciar alguna medida judicial sobre el ex diplomático de 74 años.

Rodríguez dijo que “se deja constancia que el ciudadano Edmundo González Urrutia no ha acudido ante la citación” cuando había pasado más de una hora del momento en que debía presentarse. “Que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación”, remarcó. Maduro ya había dicho que cualquiera que no respondiera a la citación podría caer en desacato.

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado —quien se erigió como el motor de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicas justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde la semana pasada. Mientras el ex embajador no ha sido visto en público desde entonces, el sábado Machado se sumó a una manifestación en Caracas para apoyar a González Urrutia, que asegura que ganó la elección.

Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años y fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —un organismo colegiado de mayoría oficialista— sin que el detalle de los votos estuviera públicamente disponible, ha dicho que está dispuesto a mostrar la totalidad de las actas de escrutinio. La oposición, en tanto, afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González ganó.

DE LOS PRIMEROS EN LA LISTA

González Urrutia, candidato presidencial de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, figuraba entre los primeros en la lista para acudir el miércoles al máximo tribunal entre otros dirigentes opositores.

“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y ‘certificar’ unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, insistió el ex diplomático.

No está claro si González podría enfrentar consecuencias legales por su decisión de no presentarse a la audiencia.

Los representantes de los tres partidos que postularon a González como candidato unitario Manuel Rosales, José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla, atendieron la citación del Tribunal.

“Enfrentamos por separado un exhaustivo interrogatorio” sobre el proceso electoral, dijo a la prensa Rosales, gobernador del estado Zulia, resaltando que acudió personalmente, mientras González Urrutia hizo uso de la “vía epistolar”.

“Todos nosotros estamos reclamando respeto al voto… y los resultados electorales”, agregó Rosales.

SP-AM