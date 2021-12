Diciembre de 1962

El autor es político y profesor de historia. Reside en Santo Domingo

Quizás nuestra historia contemporánea no registre otro diciembre parecido al diciembre de 1962 -primeras elecciones, postdictadura trujillista- como este que transcurre matizado por política, crispación social y expectativas nada navideña. Es algo extraño, pero los aires navideños, hasta el día de hoy -diciembre 22- no se sienten con la alegría y fanfarria tradicional. Tal vez, por la pandemia y su nueva variante o mutación -ómicron-; o quizás, quién sabe, porque el espíritu de fiesta no aflora….

No sé, pero estos aires de crispación y de expectativas impredecibles se pudo alivianar con un sutil intento por aminorar la agitación política-mediática de estos últimos meses -de procesos judiciales y encausamientos- y haber creado la atmósfera para un diciembre más placentero; aunque en enero volviéramos a los trajines y vaivenes de las turbulencias en curso….

Sin embargo, no perdemos la esperanza de que, 25 y 01 -de enero-2022-, sean días que nos inyecten otros aires, otras expectativas más halagüeñas sin que ninguna agenda o propósito nos descarrile del país estable y próspero que todos hemos ido construyendo …. (por supuesto, con sus bemoles y falencias).

Pero ese ambiente de optimismo y fe, en cierta forma, sólo lo puede fomentar y propiciar las actuales autoridades. Solo los gestores de la actual administración pueden trazar la ruta-país. Esa agenda está en sus manos y decisiones en todos los ámbitos de la vida pública.

Yo apuesto a la sensatez, al buen juicio y, sobre todo, a la prudencia, pues, desde 1978 -post bonapartismo balaguerista y la poblada de 1984-, el país, con alta y baja, ha disfrutado de crecimiento macroeconómico, gobernabilidad democrática y reflujo sociopolítico que hemos sabido aprovechar y aprender mucho de ello.

¡Eso no lo olvidemos…! Porque como reza el refrán: “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. A pesar de todo: ¡Feliz Navidad y venturoso 2022!

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.