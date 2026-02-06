Dicen RD registra mayor nivel inversión extranjera de historia

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana.

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana alcanzó en el año 2025 el mayor nivel de inversión extranjera de su historia, ascendente a US$5,032.3 millones, lo que representa un incremento cercano al 97 %, informó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET, el organismo dice que esta cifra se fundamenta en estadísticas publicadas por el Banco Central.

Los principales destinos de esas inversiones fueron turismo (26.3 %), energía (23.8 %), bienes raíces (15.7 %), comercio e industria (10.5 %), zonas francas (8.7 %) y minería (6.7 %), sector financiero (3.4 %) y otros (4.9 %).

“Estos no son solo números; son señales de confianza, visión de largo plazo y el resultado de una estrategia país que apuesta por la estabilidad, la competitividad y la apertura al mundo”, indicó Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana.

Opinó que más allá de los flujos de capital, la inversión extranjera directa (IED) genera efectos positivos y tangibles en la economía, pues impulsa las exportaciones, promueve la creación de empleo, fortalece la resiliencia económica y facilita la transferencia de tecnología y conocimiento, contribuyendo a elevar la productividad y la competitividad del país.

“Este logro es resultado de una política de gobierno orientada a garantizar la estabilidad macroeconómica, social, legal y política, creando un entorno favorable para la inversión y la confianza de los inversionistas”, enfatizó.