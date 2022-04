Dicen muerte de un detenido en hospital de Ocoa fue por golpiza

José Gregorio Custodio

SANTO DOMINGO.- Los familiares de José Gregorio Custodio, el hombre de 38 años que murió este lunes en un hospital de San José de Ocoa luego de ser detenido por agentes policiales, dicen que su pariente falleció a causa de golpes propinados durante su apresamiento y piden justicia.

En las redes sociales ha circulado un video del momento de la madrugada del 17 de abril cuando Custodio fue detenido por una patrulla policial, ante un llamado de violencia de género.

Captado por una cámara de seguridad, las imágenes muestran que dos agentes que integraban una patrulla motorizada sacaron a Custodio de un centro de salud donde se había atrincherado, lo lanzaron al pavimento, pusieron sus pies sobre la cabeza y la espalda y lo patearon estando boca abajo.

La agresión dura varios minutos mientras otros dos hombres observan, hasta que llega a la escena una camioneta de la Policía, donde es subido el detenido para llevarlo hacia el destacamento.

La esposa de Custodio explicó que llamó a la Policía porque después de tomarse unos tragos, su consorte estaba “intranquilo” aunque “nunca la había agredido”.

HOSPITAL

La madre del occiso, Adelita Custodio, alias Milanda, dijo a medios de prensa que las últimas palabras de su hijo en el hospital fueron “Milanda me estoy muriendo y me muero hoy, me masacró la policía”.

Sostuvo que su hijo tenía moretones en el cuerpo a causa de los supuestos golpes propinados durante su arresto, pero enfermeras dijeron que padecía una alergia.

TRAMA

Los familiares consideran que hay una trama de mentiras entre el cuartel policial y el hospital provincial de Ocoa.

No quieren una simple destitución del coronel Santo Santana Vizcaíno, que estaba a cargo del cuartel sino que sea castigado por el abuso y muerte de su pariente.

La Fiscalía de Ocoa está a la espera del informe de autopsia para determinar cuál fue la real causa de muerte de Custodio.

cfl-am