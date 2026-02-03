Dice vigencia de nueva ley no impedirá la corrupción en la RD

Emigdio Mercedes

Santo Domingo.- El presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), en formación, Emigdio Mercedes, dijo que la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas no es suficiente para hacer disminuir y controlar la corrupción en República Dominicana.

Opino que la misma tiene brechas y debilidades que permiten manipular sus métodos y procedimientos en beneficio de un oferente.

“Hace tiempo que vengo hablando de hacer cambios profundos a la ley. De lo contrario, seguiremos viendo actos de corrupción y menos inversión pública (gasto de capital), ya que, continuará la incapacidad de recursos del Estado para mejorar y ampliar la infraestructura en todo el el territorio nacional”, expresó.

Señaló que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y los veedores solo hablande transparencia; pero no han podido erradicar, disminuir o controlar la corrupción en el Estado , debido a la tentación, ambición y angurria de los servidores públicos, con escasas excepciones.

Mercedes, ex diputado de la república, expresó que tuvimos la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y no hubo manera de evitar corrupción, y además, las sanciones que se presentan en la nueva ley son necesarias e importantes pero no suficientes para enfrentarla.

“Debemos irnos al origen, a lo primero que se produce, que son las negociaciones de sobornos o comisiones entre los funcionarios con proveedores y esta nueva ley no la impedirá, pues no se dan con cheques o transferencias bancarias sino en efectivoy en naturaleza, como relojes, vehículos, mobiliarios, inmuebles y remodelaciones de estos.