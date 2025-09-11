Dice Venezuela está preparada para una «guerra prolongada»
CARACAS.- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que este país está preparado para una «guerra prolongada», después de que en las últimas semanas Estados Unidos haya reforzado su presencia militar en aguas del Caribe para hacer frente, según dice, al narcotráfico en la región.
Cabello argumentó, además, que para defender al país «se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo». Estas declaraciones del jefe de la cartera de Interior se producen después de que en las últimas semanas haya escalado la tensión entre Caracas y Washington, que acusa al «régimen» de Maduro de orquestar el envío de drogas a Estados Unidos, en lo que ha calificado de «guerra asimétrica».
La Administración Trump ha designado al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, dos conocidas organizaciones narcotraficantes basadas en Venezuela, como «grupos terroristas y ha aumentado la recompensa que pesa sobre el presidente Maduro hasta los 50 millones.
Además, el Pentágono ha desplegado buques, submarinos y 4.000 marines en el Caribe para reforzar las operaciones contra el narcotráfico. La misión, cerca de Venezuela, incluye vigilancia aérea y naval, y está previsto que se prolongue durante varios meses, según informaron fuentes del Gobierno
Por su parte, Maduro ha animado a los venezolanos a estar preparados para una posible incursión estadounidense y les ha animado a alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana, un llamado al que, según Caracas, habrían respondido miles de ciudadanos.
El secretario Hegseth visita a las tropas en Puerto Rico
Después de que el Pentágono enviará diez cazas F-35 a la región, con el objetivo de contar con una mayor capacidad de fuego en su lucha contra los cárteles, esta semana, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, viajó a Puerto Rico para pasar lista a las tropas.
«Este es una maniobra en el mundo real, en favor de los vitales intereses nacionales de Estados Unidos, para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense», aseguró Hegseth el lunes al dirigirse a las tropas del portaviones USS Iwo Jima, que surca estos días las aguas del Caribe.
Días antes, el presidente Donald Trump ya había informado de que el Ejército estadounidense había hundido una lancha frente a las costas de Trinidad y Tobago que presuntamente transportaba un cargamento de droga desde Venezuela. En la operación murieron los 11 tripulantes que viajaban en el bote.
Me gusta lo que dicen los cuponeros; sus palabras demuestran que viven en un mundo paralelo. Insisten en lo mismo todo el tiempo, aunque tengan el mismo resultado. Los acontecimientos actuales hacen que los cerebros pensantes figen su vista hacia otros objetivos, y dirijan sus palabras a otros contextos.
Por ejemplo: En Estados Unidos, los Demócratas insisten y presentan evidencias sobre la participación activa de Trump en los crímenes
Jajajaja, no se con que países se están preparando.
Dios en tu inmenso poder y tu inagotable gloria, permite un controlado descuido, que alguien borracho de poder, suelte dos o tres bombazo, al mejor estilo de los nuevos tiempos,y que caigan cerca de estos bocones, no te lo lleve de inmediato permite presenciar por varios el resultados de sus actos.manda fuego, y protege a la desprotegidos.escarmientas a esos descarmentados, bocones y bufones..
Me imagino que este señor ya tienes su fusil preparado , el de sus hijos y demàs familiares……..
NO.ESOS NO. SON LOS ESCLAVOS PAGADOS Y REGLAMENTADOS LOS QUE TIENEN QUE ESTAR JUGANDOSELA Y USTED PUEDE ESTAR SEGURO QUE DE LO UNICO QUE SON PROPIETARIOS EN SU PAIS ES DE UN ACTA DE NACIMIENTO.
no sera prolongada
BABOSO TECATO DROGADICTO. TU AL PRIMER DISPARO SALDRA CORRIENDO , IGUALMENTE QUE TU BURRO PRESIDENTE CHOFER DE TAXIS MADURO…… EL NAVEGANTE.
Hay un refran muy popular en mi pais: No es lo mismo llamar al DIABLO , que verlo llegar. YO fuera usted y me quedo calladito. TRUMP, Los tienen en la mira.
QUE LE ESTA MIRANDO EL DESCOLORIO PUERCO JINCHO BERRACO? EL G U E BO? YA QUE EL TIENE DECADAS QUE NO SE LO MIRA POR LA PANSOTA MARRANA QUE TIENE?
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
ESTIERCOL HUMANO ERES.
Venezuela le falta comida, le falta industria y hasta lo que en teoría le debería sobrar que es la energía le falta. No produce armas y lo único que podría hacer para durar un mes de guerra sería poner a rodos los ciudadanos para que le tiren balas lo cual dudo que algún ejército atacaria si fuera cudo
Ha de ser, como dicen nuestras jergas campesinas que, el aguaje es la mitad del pleito porque, cuantos dicen estos esclavizadores de estar, dizque, preparado para una guerra prolongada si, ni para mitigar las necesidades del pueblo, cuentan. Tu ves un ataque, y lo primero que buscan son los refugios que puedan aparecer, sean a lo interno o, buscando auxilio de otros paises con iguales esclavos.-
LO VERÉ PUDRIENDOSE EN UNA CARCEL FEDERAL SI NO LO ELIMINA UN MISIL TOMAHAWK