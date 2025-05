Dice «todos» son responsables de la actual crisis migratoria RD

Abel Martínez.

Santo Domingo.- El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, saludó la convocatoria que el presidente Luis Abinader ha hecho a tres exmandatarios para discutir la crisis migratoria.

Dijo que “todo espacio de diálogo en torno a un tema tan delicado es valioso” siempre y cuando el mismo sea auténtico y no se reduzca a un simple escenario para legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, expresó que «todos quienes han tenido en sus manos la conducción del Estado comparten responsabilidad en la situación actual».

La posición de Martínez está contenida en un documento emitido este lunes, después que el presidente Abinader formalizara su invitación a Danilo, Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía a analizar y formular sugerencias sobre la crisis migratoria.

El documento

El texto del mismo es el siguiente:

“Saludamos la convocatoria realizada por el presidente de la República a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, con el propósito de abordar la crisis migratoria. Todo espacio de diálogo en torno a un tema tan delicado es valioso, siempre que dicho diálogo sea auténtico y no se reduzca a un simple escenario para legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno.

El pueblo dominicano necesita mucho más que gestos simbólicos. Durante años, ya sea por omisión, presiones externas o falta de voluntad política, se ha cedido terreno. Se relajaron los controles, se ignoraron las advertencias y se toleraron situaciones que hoy golpean con fuerza a la nación.

Todos quienes han tenido en sus manos la conducción del Estado comparten responsabilidad en la situación actual. Sin embargo, es necesario decirlo con claridad: en los últimos años, la crisis ha alcanzado niveles alarmantes. El descontrol migratorio ha tocado fondo. Frontera sin autoridad, servicios públicos colapsados, comunidades desbordadas, delincuencia creciente, medio ambiente devastado.

El país no soporta más improvisaciones. La patria exige firmeza, coraje y un compromiso genuino con la soberanía.

No hay solución sin reconocer los errores.

No hay futuro sin asumir responsabilidades.

Y la historia no absolverá la cobardía, ni premiará la complicidad silenciosa.

Abel Martínez”