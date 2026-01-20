Dice todo el que sustrajo fondos Senasa será procesado por MP
SANTO DOMINGO.- “Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso del del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (PEPCA)
Indicó que, tal como sucedió con los procesados en la primera etapa, los involucrados en la estructura de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del SEMANSA enfrentada con la Operación Cobra estarán en las versiones que sean necesarias en lo adelante.
Esto así, dijo, conforme el Ministerio Público cubra el ciclo de la investigación, que es lo que ha hecho «históricamente en cada caso”.
IMPUTADOS EN ENTRAMADO DE CORRUPCION
El Ministerio Público está procesando a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y supuesto cabecilla del entramado de corrupción; junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim.
También Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos el pasado diciembre por el juez de la Atención Permanente Rigobertno Sena Ferreras.
Además, son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario. El juez Sena Ferreras impuso a los tres, asimismo, presentar garantías económicas e impedimento de salida del país.
Los imputados afectaron al SeNaSa y a sus más de 7 millones de afiliados con al menos 15 mil millones de pesos.
PROCESO CONTINUARA EL 3 DE FEBRERO A LAS 9:00 AM
Camacho habló al salir de la audiencia celebrada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, quienes aplazaron el proceso para el próximo 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
“No hay razones, en términos jurídicos, como para que la decisión que fue emitida por el Tribunal de Atención Permanente sea variada. La gravedad que tienen estos hechos es descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo.
an/am
