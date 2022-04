Dice secuelas covid-19 demandan más atención de salud mental

El psiquiatra José Miguel Gómez y el periodista Pablo McKinney

SANTO DOMINGO, RD.- El covid-19 ha dejado una profunda secuela de pérdidas económicas y humanas que se refleja en incremento de la violencia social y familiar y de trastornos mentales, afirmó el psiquiatra José Miguel Gómez.

Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el especialista resaltó que por efecto de la pandemia los conflictos familiares se han multiplicado.

INSUFICIENTE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL

Deploró que la salud mental es “la cenicienta” de los sistemas de salud en cualquier país del mundo porque es a la que son destinados menos recursos.

MÁS ENFERMEDAD MENTAL

Resaltó que tal como había previsto la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la pandemia los trastornos psiquiátricos se han incrementado exponencialmente.

“Una gran cantidad de gente depresiva, con trastorno de ansiedad, con estrés post-traumático y un disparo en el consumo de alcohol, drogas, violencia social, aumento de los feminicidios, violencia intrafamiliar y abuso en niños”, expuso.

RECOMENDACIONES

Gómez indicó que hay que hacer políticas públicas más eficientes porque 20 años después de intentar detener la violencia de género, “seguimos fallando en bajar la incidencia de violencia, fallamos en el sistema de acogida, faltan los tribunales de género específico”.

Advirtió que las redes sociales han llevado a los seres humanos a auto engañarse con el presentismo y visibilidad, haciéndolos infelices y ellos se confunden creyendo que es la felicidad.

Sugirió a los padres que asuman mayor control del uso de las redes sociales por sus hijos e impongan reglas que aparten los teléfonos móviles en momentos en que la familia comparte, como el almuerzo y otras actividades.

Para Gómez, se impone que en términos colectivos e individuales, lo correcto es tratar de “ser mejores personas”, y tener como prioridad que cada persona entienda que su breve paso por la vida tiene sentido si deja algo útil para el mundo.

Favoreció que la gente busque ser empática, solidaria, altruista porque el mundo va perdiendo esa sensibilidad, compromiso social y el buen trato basado en quien me quiere no me daña.

cfl-am