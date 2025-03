Dice se mantiene al margen de aspiraciones presidenciales PRM

Abinader en la rueda de prensa "La Semanal".

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dijo que no intervendrá en los temas de aspiraciones políticas dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Respondió de esa manera a preguntas de periodistas sobre las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, quien expresó su deseo de subir las escalinatas del Palacio Nacional pero como presidenta.

“Ustedes saben que yo nunca me he involucrado en temas de aspiraciones políticas aquí, ni anteriormente ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas”, señaló el Mandatario en La Semanal.

Abinader dijo hasta el momento no ha emitido opinión alguna sobre las intenciones presidenciales de sus compañeros de partido y que mantendrá esa postura en el futuro inmediato.

an/am