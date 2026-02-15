Dice PRM es motor de cambio más efectivo y auténtico de RD

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.-El presidente Luis Abinader definió al gubernamental Partido Renovador Moderno (PRM) como “el motor de cambio más efectivo y auténtico de la República Dominicana” y el instrumento que ha demostrado que “se puede hacer política para servir, gobernar para todos y cumplirle al país”.

El mandatario manifestó que ahora más que nunca lo perremeistas deben ser militantes de la democracia y guardianes de la institucionalidad.

“Porque sin instituciones, no hay derechos; sin democracia, no hay futuro. Y cada compañero debe de cuidar y eficientizar los fondos públicos porque el que permite o participa de actos corruptos es un traidor a uno de nuestros principios fundamentales”, resaltó.

“Donde otros generan confusión, nosotros ofrecemos certeza. Donde haya duda o miedo, nosotros ofreceremos soluciones y esperanza. Y a todos aquellos que prefieran convertir la política en un mal espectáculo les diré que no cuenten conmigo”, enfatizó en un discurso en la Gran Arena del Cibao, en un acto en el que miles de perremeistas celebraron los 11 años de fundación del PRM.

Recordó que millones de ciudadanos confiaron en una forma distinta de hacer política: decente, cercana, honesta, comprometida con la verdad y con los hechos.

Argumentó que en el país se desarrolla un cambio que transforma generaciones y que puede exhibir grandes obras en todo el país, estabilidad económica, confianza y desarrollo institucional.

Fustiga a opositores

Señaló que algunas formaciones políticas huyen de su pasado porque su pasado es una pesada losa que no pueden levantar.

“La oposición en nuestro país no tiene proyecto: tiene nostalgia. Nostalgia del silencio, de la impunidad, de la prepotencia, del uso abusivo del poder, del privilegio. Pues oigan bien; tenemos aun bien reciente su recuerdo para negarles volver en el futuro”, expresó.

Declaró que ya tuvieron su oportunidad durante 20 años y carecen de ideas y propuestas creíbles.

Dijo que el PRM no es un partido de coyuntura sino un proyecto político de largo recorrido, fundado en principios, guiado por ideales y sostenido por una militancia comprometida con un mañana compartido.

“No somos un partido de nombres ni de caudillos. Somos un partido de causas, de propuestas, de soluciones. Y lo que nos une no es el interés personal ni la conveniencia electoral”, indicó.

Los orígenes

Abinader valoró el gran esfuerzo de los perremeistas para imponer el cambio que vive el país, y señaló que “nada de lo que hoy celebramos habría sido posible sin los militantes, que no salen en los titulares, que no buscan reconocimiento, pero que nunca fallan”.

“Los que estuvieron cuando era difícil. Los que tocaron puertas, organizaron, escucharon, defendieron ideas y sostuvieron este proyecto con trabajo duro, disciplina y lealtad”, motivó Abinader.

“Porque tengan siempre una cosa clara, en el PRM todos somos importantes. Pero juntos somos invencibles”, afirmó.

El líder y fundador del PRM expuso que a pesar de la peor pandemia de salud de los últimos tiempos, crisis internacionales, catástrofes naturales “ tenemos el mérito de mantener el rumbo del desarrollo, del fortalecimiento institucional y del bienestar de nuestra gente”.

“Y lo hacemos no solo desde la comodidad de un escritorio del Palacio, sino en atención a las demandas ciudadanas desde los territorios. Desde cada barrio, desde cada campo, desde cada rincón donde vive nuestra gente y donde el PRM ha sabido estar presente”, indicó.

Paliza garantiza la unidad

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó que esta organización surgió cuando se judicializó la política para imponer y comprar a dirigentes de la antigua organización política.

Señaló que el PRM llegó al poder para traer los principios y sueños del doctor José Francisco Peña Gómez, a través de un gran estadista como lo es el presidente Abinader.

Dijo que está optimista con el presente y el futuro del PRM de cara a retener el poder con la unidad de toda su dirigencia.

Carolina Mejía: Volveremos a ganar

La secretaria general, Carolina Mejía, en un mensaje grabado, garantizó que el PRM retendrá el poder en el 2028 por el compromiso de su dirigencia de afianzar la gran obra de gobierno del presidente Luis Abinader.

“Volveremos a ganar porque estamos del lado correcto de la historia, de la gente, a este partido no lo para nadie”, enfatizó.

Los anfitriones de la ciudad, Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago; Daniel Rivera, senador; Rosa Santos, Gobernadora, y Andrés Cueto, presidente provincial, dieron una calurosa bienvenida a los dirigentes y simpatizantes del PRM.

El secretario de organización, Deligne Ascención, recordó hace once años se fundó un compromiso con la democracia dominicana, en un momento complejo de crisis política por la división del antiguo partido.

