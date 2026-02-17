Dice PLD está «aceitado» para conquistar el Poder en 2028

Francisco Javier García.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene nada que celebrar porque ha sido una “plaga” que ha azotado a la República Dominicana durante el último lustro, afirmó el aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier García.

Dijo que le parece una burla que una organización política que ha «desmejorado» considerablemente las condiciones de vida del pueblo dominicano esté en celebraciones, cuando, a su juicio, lo que debe hacer es pedir perdón por los daños causados desde la dirección del Estado.

“Afortunadamente, la plaga que ha estado azotando a la República Dominicana va para afuera del poder en el año 2028, cuando nuestra candidatura gane las elecciones en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana”, expresó.

EL PLD HA RECOBRADO COHESION DE AÑOS ANTERIORES

García aseguró que el PLD ha recobrado la fortaleza y la cohesión de años anteriores, por lo que marchará victorioso durante un proceso electoral que lo conducirá directamente al poder.

En otro orden, García opinó que habrá una masiva participación en la asamblea del Comité Central prevista para el próximo domingo, cuya agenda contempla el conocimiento del protocolo para las aspiraciones presidenciales y la lista preliminar.

Informó que se ha reunido con seguidores de su proyecto político de todo el territorio nacional y los miércoles y jueves contactará a través de la virtualidad a los que viven en el exterior.

an/am