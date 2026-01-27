Dice mejor homenaje a Duarte es una República independiente

Luis Acosta Moreta.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, consideró que el mejor homenaje que se puede rendir a Juan Pablo Duarte es mantener las libertades públicas e institucionales y defender la soberanía.

Afirmó que en este momento los dominicanos deben aferrarse al pensamiento duartiano de que la República Dominicana debe ser libre e independiente de cualquier potencia extranjera, o se hunde la isla.

Dijo que el país goza hoy de plenas libertades públicas e institucionales, gracias a la lucha constante de los dominicanos por tener derecho a expresar libremente sus ideas y sus creencias religiosas y sociales.

ENSEÑANZAS DE DUARTE DEBEN SER EMULADAS

Dijo que Duarte luchó en contra de los invasores haitianos y gracias a su esfuerzo, trabajo y coordinación la república se proclama el 27 de febrero de 1844, echando de esta parte de la isla al interventor haitiano.

Las enseñanzas de Duarte, dijo, deben estar presentes en momentos en que desde Haití se produce una llegada de miles de indocumentados, que el país no está en capacidad de atender.

La crisis planteada, señaló, por la migración ilegal tiene que ser resuelta en base a nuestra constitución y nuestras leyes, de que ningún indocumentado puede estar en el territorio nacional.

FUERZAS ARMADAS REALIZAN LABOR EJEMPLAR

Acosta Moreta reconoció el trabajo ejemplar que realizan las fuerzas armadas en defensa de nuestra soberanía y territorialidad, estando vigilantes las 24 horas del día y la noche para evitar que continúe la llegada de indocumentados.

Expresó que las gloriosas fuerzas armadas dan el ejemplo y aportan los sacrificios, para que cada dominicano luche por mantener la paz y la tranquilidad en el país.

an/am