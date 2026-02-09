Dice los viajes de Abinader han costado hasta ocho veces menos

Félix Santana García

SANTO DOMINGO.- El contralor general de la república, Félix Santana García, sostuvo este lunes que los viajes del presidente Luis Abinader “han costado al Estado hasta ocho veces menos que los realizados por sus antecesores Leonel Fernández y Danilo Medina”.

Reveló que “al Estado dominicano le costó más de 13 millones de pesos el viaje del expresidente Leonel Fernández a Nueva York en el año 2011. En el 2021, el mismo viaje del presidente Abinader a esa ciudad costó 2 millones 744 mil 598 pesos. Lo que supone una diferencia de más de 11 millones de pesos, es decir, 6.5 veces más que el realizado por el presidente Abinader”.

Añadió que “la visita de Danilo Medina a New York en el año 2015 significó un gasto para el Estado de 5 millones 654 mil 27 pesos”.

Santana García hizo los señalamientos en un articulo que bajo el título “Impacto económico viajes del presidente Abinader” publica en el periódico digital Almomento.net, en cuya sección económica escribe todos los lunes.

El extenso trabajo de opinión está destinado a destacar la “frugalidad, disciplina y economía” exhibida por Abinader en sus aproximadamente cincuenta viajes al exterior durante su mandato desde el 16 de agosto del 2020 a la fecha.

FUNCIONALES PARA LA POLÍTICA EXTERIOR

Afirmó que los viajes del presidente Abinader han sido “funcionales para la política exterior, incluyendo tomas de posesión, encuentros regionales y foros de alto nivel. Así mismo los viajes internacionales del presidente Luis Abinader han sido una pieza clave en la estrategia económica dominicana, enfocada en atraer inversión extranjera directa (que superó los US$5,000 millones en 2025) y consolidar el turismo, que registró 11.2 millones de visitantes en 2025”.

“Durante el mandato de un presidente de Estado es habitual, necesario y hasta obligatorio que en su agenda se incluya la participación de éste en diferentes actividades oficiales internacionales, impuestas en un mundo global o sin fronteras”, apuntó Santana García.

“Muchos presidentes, jefes de Estado y primeros ministros aprovechan estos viajes al exterior no solo para participar simplemente en actividades oficiales, a las cuales se les invita sino también les sirve para tomarse un respiro dentro de su ocupada y agitada agenda a nivel local”, agregó.

ACTIVIDADES «AL MARGEN»

Expresó que “como parte de esas pausas al asistir a diferentes foros, visitan lugares exóticos, otros se dedican a visitar librerías y hasta comprarse algunos artículos de su necesidad personal muchas veces acompañados de una amplia comitiva que incrementan sus gastos de viajes, extendiendo su estadía en el extranjero al margen de su participación en los eventos oficiales. Prácticamente convierten dichos viajes oficiales en viajes de placer o turísticos”.

“Muchos mandatarios así lo hacen pero otros más comprometidos y con agendas más estrictas con su programa de gobierno, participan en dichos eventos y desde que los mismos concluyen regresan a su país sin hacer uso excesivo de los gastos de viajes”, observó.

“A excepción de estos deleites y escapadas, es el caso del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que se ciñe estrictamente al programa de los eventos en los cuales participa, regresando a la nación dominicana una vez termina el o los eventos internacionales a los cuales asiste”.

“Es muy raro o difícil que el presidente Abinader extienda su estadía en el país donde se han celebrado los eventos internacionales a los cuales ha asistido o haciendo gastos excesivos en cosas que no tienen que ver o no tienen relación con la actividad celebrada”, subrayó el contralor general de la república.

josepimentelmunoz@hotmail.com