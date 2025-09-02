Dice desarrollará la RD aunque para ello deba «sudar sangre»

Francisco Domínguez Brito.

LA VEGA.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito, aseguró que su compromiso es transformar la República Dominicana en un país desarrollado, siguiendo ejemplos como Singapur, Corea o Irlanda.

Durante un encuentro con comunitarios del municipio Cutupú, dijo que “lo haremos aunque parezca contradictorio con el programa más fuerte y exigente que se haya conocido para formar y desarrollar el capital humano».

Agregó que «si queremos un mejor futuro para nuestros hijos será a través de un nuevo enfoque en la formación y la educación, que por momentos nos tendrá que hacer sudar sangre, pues requerirá sacrificios de autoridades, padres, maestros y alumnos. Pero luego dará los frutos soñados”, manifestó.

Domínguez Brito planteó que la única vía real para salir del subdesarrollo es invertir con decisión en el talento, la disciplina y la preparación integral de la juventud dominicana.

an/am

El Recondi
El Recondi
43 segundos hace

Para que la RD pueda tener alguna esperanza de que este PUSDRIDO sistema desaparezca solo existen dos opciones: (1) o viene DIOS y hace un ejemplo contigo y con los demonios a quienes tú representas que son los mismos de siempre y a quienes responden todos PRD PRM FUPU PLD PRSC etc. (2) o surge un NAYIB ARMANDO BUQUELE ORTEZ quien sí tiene los jardines colgantes de babilonia para dichas transformaciones… y tú careces de lo que se necesita.🙋🇩🇴

0
0
Responder
El Recondi
El Recondi
10 minutos hace

DIOS MIO se tiene que estar vivo para escuchar cosas!

0
0
Responder
R.C.
R.C.
25 minutos hace

Para desarrollar un país es necesario combatir la corrupción y tu , cunando tuviste la oportunidad, en lugar de trancar a los corruptos los protegiste. Cuando seas presidente tendrá mucho más poder encubrirlos.

0
0
Responder
R.C.
R.C.
23 minutos hace
Responder a  R.C.

0
0
Responder