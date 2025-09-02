Dice desarrollará la RD aunque para ello deba «sudar sangre»

Francisco Domínguez Brito.

LA VEGA.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito, aseguró que su compromiso es transformar la República Dominicana en un país desarrollado, siguiendo ejemplos como Singapur, Corea o Irlanda.

Durante un encuentro con comunitarios del municipio Cutupú, dijo que “lo haremos aunque parezca contradictorio con el programa más fuerte y exigente que se haya conocido para formar y desarrollar el capital humano».

Agregó que «si queremos un mejor futuro para nuestros hijos será a través de un nuevo enfoque en la formación y la educación, que por momentos nos tendrá que hacer sudar sangre, pues requerirá sacrificios de autoridades, padres, maestros y alumnos. Pero luego dará los frutos soñados”, manifestó.

Domínguez Brito planteó que la única vía real para salir del subdesarrollo es invertir con decisión en el talento, la disciplina y la preparación integral de la juventud dominicana.

