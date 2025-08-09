Dice gobiernos PRM invierten 500 mil millones en obras
SANTO DOMINGO.- El secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Deligne Ascención, valoró el legado de infraestructura del presidente Luis Abinader asegurando que está en marcha una transformación que mejora la vida de millones de dominicanos.
RD$500 mil millones invertidos incluyen obras como las extensiones del metro hacia Los Alcarrizos y Villa Mella, el teleférico de Los Alcarrizos, además de hospitales modernos y escuelas. También destacan inversiones en Pedernales y Manzanillo, poblaciones estratégicas para el desarrollo del país.
Enfatizó que las cifras no mienten señalando que «en solo cinco años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha transformado la geografía nacional con la entrega de más de 700 obras en cada rincón del país.
Asegura en 5 años se ha construido más que en 16 del PLD
«En cinco años podemos comparar el gobierno de Luis Abinader con los 16 años del PLD y pueden estar seguros que salimos ganando», enfatizó Ascención durante su intervención ante empresarios y dirigentes locales del PRM.
«Esta inversión se traduce en desarrollo, conectividad, servicios dignos y bienestar para millones de dominicanos», destacó Deligne al valorar el impacto de estas iniciativas gubernamentales.
«El enfoque no ha sido solo construir, sino hacerlo pensando en el futuro. Cada obra representa un paso hacia la modernización del país», expresó el funcionario durante la conferencia.
Los resultados, según destacó, son tangibles: «familias que ahora tienen acceso a agua potable, estudiantes que estudian en aulas dignas y pacientes que reciben atención médica de calidad en hospitales modernos».
«Esto es construir futuro. Esto es gobernar con hechos», concluyó, resumiendo lo que para muchos representa una nueva era en la gestión pública dominicana.
an/am