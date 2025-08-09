Dice gobiernos PRM invierten 500 mil millones en obras

Enfatizó que las cifras no mienten señalando que «en solo cinco años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha transformado la geografía nacional con la entrega de más de 700 obras en cada rincón del país.

Asegura en 5 años se ha construido más que en 16 del PLD

«En cinco años podemos comparar el gobierno de Luis Abinader con los 16 años del PLD y pueden estar seguros que salimos ganando», enfatizó Ascención durante su intervención ante empresarios y dirigentes locales del PRM.

«Esta inversión se traduce en desarrollo, conectividad, servicios dignos y bienestar para millones de dominicanos», destacó Deligne al valorar el impacto de estas iniciativas gubernamentales.

«El enfoque no ha sido solo construir, sino hacerlo pensando en el futuro. Cada obra representa un paso hacia la modernización del país», expresó el funcionario durante la conferencia.

Los resultados, según destacó, son tangibles: «familias que ahora tienen acceso a agua potable, estudiantes que estudian en aulas dignas y pacientes que reciben atención médica de calidad en hospitales modernos».