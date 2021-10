Dice delincuencia es tratada con “paños tibios y guantes de seda”

Ramón Alburquerque mientras hablaba en un encuentro organizado por el grupo La Tertulia, de Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ex presidente del Senado, Ramón Alburquerque, considera que la delincuencia está siendo tratada con “paños tibios y guantes de seda” en la República Dominicana.

Alburquerque emitió estos criterios al disertar sobre “Cambio Climático y Energías Renovables”, en el encuentro presencial de La Tertulia, un grupo filosófico y cultural que agrupa a más de 100 profesionales de distintas áreas que lidera el neurólogo de Santiago, Bruno Rosario Méndez.

Afirmó que las drogas son la principal causa de la criminalidad, por lo que, entiende, es en ese flagelo donde debe ejercerse el mayor control.

“Hay que ponerse los pantalones y utilizar el poder que se tiene. Trujillo tenía autoridad, poder, terror, y excúsenme, pero, puede ser que falte algo de eso”, enfatizó.

“Yo quisiera que el presidente llamara al jefe de la Policía y le diga, mire yo le doy 45 días para que me elimine todos los puntos de drogas porque ustedes en la Policía y en la DNCD, saben dónde están, y en 45 días ya veremos qué hacemos con ustedes si no lo hacen”, enfatizó.

Considera que, ante ese emplazamiento, si no desaparecen todos los puntos de drogas, al menos sí el 80 por ciento de estos.

CAMBIO CLIMÁTICO

El ex legislador dijo que debe producirse un cambio dramático para que el país cumpla con su cuota de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y criticó que, en 12 años, “no se ha hecho nada” para lograrlo.

El ex precandidato presidencial del PRM,cree que la inacción que ha habido para promover una disminución de lixiviados y acabar con la acumulación de plásticos no es culpa del presidente Luis Abinader, pero “sí sería su culpa en un futuro, si no damos un cambio dramático”.

