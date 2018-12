Diálogo con el General Ramiro Matos Gonzales y colegas

1-En artículos anteriores he disertado sobre la formación profesional e ideológica de los policías y militares en las academias, y de los jerarcas de la Iglesia Católica en los seminarios. Con el tiempo, por méritos propios y por tráfico de influencia los curas llegan a ser obispos, arzobispos, cardenales, monseñores y hasta papas. Por otro lado, formalmente (institucionalmente), los policías y militares deben escalar gradualmente desde los rangos inferiores, aunque sabemos que en la práctica no se da así, porque para los ascensos pesan diversos factores.

2-Por lo regular, quienes ingresan para curas, policías o militares, son jóvenes que provienen de la clase media que no quieren hacer una carrera universitaria, o jóvenes muy pobres que buscan salir de una calamitosa situación económica y que buscan ascenso social. También en otros casos, prima la tradición familiar y hasta el gusto por las armas y el uniforme.

3-No obstante, algunos de los inclinados por lo eclesiástico suelen decir, “haber recibido un llamado para servir al Señor”; y los policías y militares se identifican con el llamado de la patria. La cuestión es, que en las instituciones aludidas, además de formar en sus aulas profesionalmente a sus estudiantes, también los adoctrinan ideológicamente para servir a la clase social que detenta el poder a nivel nacional e imperialista USA. Cabe señalar aquí, que a los religiosos más talentosos y prestos para la obediencia ciega se les manda a estudiar a Roma y a otros lugares; y a los policías y militares se les envía a la “Escuela de las Américas” (SOA, School of América), que como ya hemos señalado en trabajos anteriores, es y fue en su nueva versión, un lugar donde aparte de las materias propiamente militares, también existen módulos para enseñar| a matar, torturar, reprimir, y hacer anticomunistas viscerales a sus discípulos, en lo que lógicamente toman ventaja los más inclinados para el servilismo y la sevicia, tal como han sido los muchos que han terminado como jefes de estado, del ejército y la policia en toda Latinoamérica. el “Plan Conintes”, “El Plan Cóndor” y la “Operación Charlie” en Centroamérica, hubiesen sido imposibles de llevar a cabo sin esos especímenes.

4-Estos jóvenes ya formados, sacados de la pobreza y del anonimato, para más empoderamiento social, se les viste con una indumentaria especial, para que impresionen e intimiden. En el caso de los eclesiásticos con sotanas, estolas, bonetes, estrafalarias mitra, esclavina, alzacuellos, escapularios, etc., y se les dota según su categoría, de anillos y báculos. A los policías y militares para el mismo fin de impresionar e intimidar, se le viste con regios uniformes, con charreteras, bandas, quepis rameados y un sinnúmero de condecoraciones que le cubren el pecho, con lo que transforman a todos esos individuos (otrora pobretones), en señores con poderes enormes, alejados de la realidad de los mortales, puesto que a unos los hacen “representantes de Dios sobre la tierra”, y a otros semidioses. En este devenir casi todos se corrompen, degeneran, ensoberbecen, se vuelven prepotentes, indolentes e irreflexivos. En esa hipérbole existencial, hasta llegan a creerse eternos, a sentirse por encima del bien y del mal, y consecuencia actúan, como si nunca fueran a morirse y que no tienen que rendirle cuenta, ni siquiera al Supremo Creador.

5-Ha de tomarse en cuenta, que ninguno de los adoctrinados que nos ocupan (curas, policías y militares), no fueron, ni son, ni serán libres pensadores, ni inteligencias superiores. Entre ellos, ni por asomo se encontrará ni siquiera una parodia de un Descartes, un Montesquieu, un Diderot, un Voltaire o un Rousseau, puesto que los adoctrinados (cualesquiera que estos sean), jamás poseerán esta categoría. Por tal razón, estos jamás estarán capacitados para pensar por ellos mismos, por lo que actúan como autómatas, respondiendo eficientemente a las líneas que le bajan los poderosos que han moldeado su carácter y encumbrado sus personas, que no son más que los regentes o dueños de las instituciones económicas, financieras y empresariales, principalmente las transnacionales petroleras y de otros minerales (oro, níquel, hierro, cobre, etc.), que manejan a su antojo y conveniencia los asuntos políticos latinoamericanos, y hasta los del resto del Tercer Mundo.

6- En esta estructura política, para control, dominación y saqueo, los eclesiásticos que en 1963, apoyaron el derrocamiento de Bosch (Octavio A Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén, Tomas F. Reilly, Emmanuel Clarizzio, Láutico García, Marcial Silva y otros), estaban al mismo nivel ideológico y de militancia política recalcitrante, que los militares que también derrocaron a Bosch. Ante estos hechos, por lógica deducción, no es difícil caer en cuenta, que por ejemplo, el culto, pero fanatizado Hugo Eduardo Polanco Brito y Elías Wessin y Wessin, estaban en el mismo nivel en cuanto a lo ideológico, político y religioso, por el susodicho adoctrinamiento recibido, que los impulsaba a trabajar mancomunadamente para la misma causa.

La Escuela de la Américas (SOA, School of América)

7-En varios portales de la internet, sobre la “Escuela de las Américas” se puede leer lo siguiente: A partir del fin de la Guerra de Vietnam, EE. UU. replanteó la estrategia de su política exterior hacia Latinoamérica con el objetivo de involucrar directamente a los ejércitos de las propias naciones latinoamericanas en la defensa hemisférica, comprometiendo en menor medida a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esta fue la “Doctrina de Seguridad Nacional” de Nixon. Con esta doctrina, los EE. UU., se abocaron a proteger sus intereses en Latinoamérica mediante la instalación de gobiernos dictatoriales. Pero con la influencia de la revolución cubana de 1959 y el crecimiento del pensamiento comunista o socialista entre los estudiantes y trabajadores latinoamericanos, por primera vez surgía la idea de que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

8-Por los años de 1947, George F. Kennan Subsecretario de Estado norteamericano, planteó la protección de estos intereses con la declaración siguiente: “Estados Unidos representa el 6,3% de la población mundial, pero controlamos entre el 50 y 60% de los recursos mundiales, en esta nueva era tenemos la responsabilidad de mantener esa desigualdad; pero para beneficio nuestro, esa responsabilidad se las asignaremos a los ejércitos y policías de los países donde están esos recursos”. En este punto recordemos, que con otras palabras, coincidieron con este George Kennan en su visión sobre los recursos naturales de otras naciones, Allan Dulles (el jefe mas poderoso que la CIA ha tenido), Henry Kissinger el Secretario de Estado mas poderoso que ha habido en Estados Unidos, y John Edgar Hoover, también el jefe mas poderoso que ha tenido el FBI). También han pensado y siguen en lo mismo, todos los presidentes de Estados con la excepción de Jimmy Carter. La mayoría de los congresistas también piensan lo mismo sobre este tópico. Y los dueños de las transnacionales, ni hablar.

9-De manera perversa, para llevar a cabo esta meta, había que contar con el personal militar y policial latinoamericano que se prestara para semejante traición contra sus respectivas naciones, entonces, fue cuando surgió la necesidad de crear la “Escuela de las Américas”. Ya con los títeres necesarios, se procedió a empoderarlos, instaurando a unos como presidentes mediante cruentos golpes de Estado y a otros nombrándolos jefe de los ejércitos y policías, además, se le dio apoyo a los dictadores ya existente, tal como fueron los casos de los Somoza, Stroessener, Ríos Montt y otros. En consecuencia, siguiendo órdenes de la CIA, estos poderosos señores, se enfrascaron en combatir las guerras de liberación nacional, y a desatar guerras internas contra la población, con lo cual buscaban disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir y masacrar a las masas con el objetivo de lograr lo planteado por el subsecretario de Estado George F Kennan y comparsas (favorecer y proteger los intereses de grupos élites norteamericanos).

10-De esta manera, la CIA logró que las Fuerzas Armadas y la Policía latinoamericana estuvieran subordinadas a las ideologías, e intereses de las elites norteamericanas. Con esta subordinación, por primera vez se ha dado el fenómeno, que las Fuerzas Armadas y la policía de un país, combinan su papel de defensores de las fronteras nacionales con masacrar a su propio pueblo, siguiendo las directrices de un ejército extranjero que dice que es su amigo, cuando en realidad es su enemigo, constituyéndose así, en traidores de su propia nación, y artífices del Terrorismo de Estado.

11-Para este perverso cometido, la “Doctrina Nixon” engendró y propagó una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas armadas contra un gobierno determinado, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno de EE. UU. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente agrupar a todo el mundo bajo esta definición, por lo que, los insurgentes son considerados subversivos, terroristas, traidores a la patria, etc., y por consiguiente no se los ve como Sujetos de Derecho. En base a estos conceptos, la doctrina Nixon justifica utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar al que ellos consideran su enemigo, a los cuales tachan de comunistas, sin importar que el tachado con tal estigma, no sepa leer ni escribir, y que por ende, nunca haya leído un libro sobre nada, muchos menos sobre comunismo, y que ni siquiera haya oído mentar a Carlos Marx.

12-Por tal razón, bajo los conceptos de esta doctrina Nixon, cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, desaparecidos y masacrados por soldados y oficiales entrenados en la susodicha Escuela de las Américas, quienes además se han destacado persiguiendo a los educadores, a los organizadores de sindicatos, a los trabajadores religiosos, a los líderes estudiantiles, y a los pobres y campesinos que luchan por los derechos de los suyos, y los propios.

13-En la Republica Dominicana vivimos esa experiencia principalmente con Trujillo y Balaguer y en menor medida con casi todos los gobiernos sucedáneos de aquellos dos tiranos, exceptuando el gobierno de Bosch. Recordemos que el golpe de estado dado a Bosch en 1963, fue porque la oligarquía nacional y la imperialista USA, en confabulación con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la jerarquía de la Iglesia Católica, acusó a Bosch de comunista por haber promulgado una Constitución que proclamaba a la Republica Dominicana como un “Estado Laico” y porque concedía a la clase trabajadora ciertos derechos y reivindicaciones sociales.

14-A lo largo de sus cincuenta y ocho años, “La Escuela de las Américas” ha entrenado más de 61,000 soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar, y técnicas de tortura. Estos graduados han dejado un largo trecho de sangre y sufrimiento en los países donde han regresado. Hoy día, la “nueva” Escuela de las Américas (WHISC) entrena a más de mil de soldados cada año, con el mismo libreto anterior, que enseña a matar y a torturar a seres humanos, que ellos consideran, basuras de la sociedad. Para ellos todo el que era estigmatizado como comunista, era una rata que se debía eliminar a como de lugar.

15-La historia de muerte que rodea a los graduados de la Escuela de las Américas es larguísima: Cientos de miles de desaparecidos y ejecutados políticos, centenares de miles de torturados, exiliados, y presos políticos que dejaron las dictaduras pasadas. Muchos tienden a pensar que esa historia acabó desde que la “Escuela de las Américas” cerró sus actividades en Panamá. Otros se han dejado engañar ante el nuevo nombre que hoy tiene. Sin embargo, la “industria de asesinos” sigue funcionando, y sus egresados han sido los más activos orquestando sangrientos golpes de Estado, violando los derechos humanos, conformando escuadrones de la muerte y organizaciones paramilitares para llevar la represión a sus respectivos pueblos.

Egresados de la Escuela de las Américas

16–Fueron egresados de esa escuela, el General Elías Wessin y Wessin y 61 mil graduados más, entre ellos: General Manuel A Noriega, responsable de un gobierno militar en Panamá, y antaño colaborador de la CIA.

General Hugo Banzer, responsable del sangriento gobierno militar de Bolivia en 1971 y de la consiguiente dictadura, que duró hasta 1978, admitido en 1988 en el Hall of Fame (‘Salón de la fama’) de la escuela.

Roberto D’Aubuisson, graduado en 1972, fue miembro del servicio de inteligencia de El Salvador y líder de un escuadrón de la muerte y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), principal partido de Derecha en El Salvador y responsable intelectual del asesinato de Monseñor Oscar A. Romero en 1984. Roberto D’Aubuisson, también es reo de la violación y asesinato de cinco monjas norteamericanas y de la masacre de 900 civiles en el Mozote.

General Héctor Gramajo, ex ministro de Guatemala, autor de políticas militares genocidas en los años ochenta.

General Roberto Eduardo Viola, promotor del golpe de estado de 1976 en Argentina.

Leopoldo Fortunato Galtieri, precursor de la Guerra de las Malvinas (1982); líder de la Junta Militar de Argentina que supervisó desde 1981 los dos años finales de la “guerra sucia”, donde se torturaron decenas de miles, quizás más de 100.000 personas, y posteriormente unas treinta mil de ellas asesinadas y desaparecidas por su supuesta disidencia con el régimen.

Vladimiro Montesinos, abogado, militar, colaborador inicial de la CIA, responsable durante el polémico gobierno de Alberto Fujimori del servicio de inteligencia de Perú, acusado de represión política, de incitar un golpe de estado y de amasar una gran fortuna por sus estrechas relaciones con el narcotráfico, así como de vender armas al grupo rebelde de Colombia, las FARC, obtenidas mediante sus conexiones con altos funcionarios del gobierno jordano. También es conocido que Montesinos, como asesor de Fujimori regentó y aplicó las doctrinas de la “Escuela de Las Américas” para el control de masas. Él fue el nexo entre el gobierno de Estados Unidos y Fujimori para obedecer las órdenes dictadas por el gobierno norteamericano.

Santiago Martín Rivas, peruano agente de inteligencia y jefe del grupo de aniquilamiento “COLINA”, que realizaba asesinatos y actos de guerra sucia, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad desarrollada durante el gobierno de Alberto Fujimori, por encargo del gobierno de Estados Unidos y supervisada por Vladimiro Montesinos Torres.

Luis Posada Carriles, exagente de la CIA, autor intelectual del atentado al vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976.

Manuel Contreras, cabeza de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), máximo organismo de represión y violación de los Derechos Humanos de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y condenado por múltiples causas de violaciones a los derechos humanos en Chile.

Romeo Orlando Vásquez Velásquez, militar hondureño, como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, participó en el golpe de estado al presidente José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de 2009.

Sátrapas considerados por USA luchadores por la libertad

17-Todos esos militares traidores a sus respectivas patrias, fueron reconocidos por la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, por Washington y hasta por Wall Street, como “luchadores por la libertad”, cuando la realidad dice todo lo contrario, puesto que en su tiempo ellos fueron verdaderos sátrapas para sus pueblos, a los que sometieron a terribles escaladas de crímenes de sangre, represión y torturas, en nombre de un Dios anticomunista y en nombre de la democracia y la libertad. Un ejemplo típico de esta aberración es el caso de Efraín Ríos Montt el perverso exdictador de Guatemala, que apadrinó todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Sobre él pesan más de 200 mil asesinatos entre indígenas y otros civiles. Este genocida evangélico y anticomunista fundamentalista, en 1982 fue condecorado por Donald Reagan y reconocido como un “luchador por la libertad”, y como un hombre de gran integridad y cometido. Reagan convirtió los crímenes de Ríos Montt, en méritos.

¿A qué viene todo el discurso anterior?

18-Pues bien…, desde hace un tiempo, he escuchado en varias ocasiones los discursos de diferentes políticos, en los que reclaman que sean enjuiciados los actores principales de la contrarrevolución de 1965, como también a los autores de la persecución y muerte de Caamaño en1973, y a los autores materiales e intelectuales del fusilamiento de Manolo Tavares y de los 14 guerrilleros que le acompañaban. Específicamente, al General Ramiro Matos Gonzales se le acusa de ser el autor material del fusilamiento de Manolo y acompañantes, por lo que se pide, que sea sometido a la justicia, antes que muera.

19-Estos discursos me han dado que pensar, y como siempre me sucede, me sumerjo en reflexiones y remembranzas, las cuales comparto con ustedes en esta entrega, para un sano y enriquecedor debate de las ideas, aprovechando, además, que esta reflexión tiene que ver con la serie de mis artículos ¡USA es tiempo de rectificar!

20- ¿Por qué me han puesto a pensar esos discursos que solicitan el enjuiciamiento de Ramiro Matos Gonzales? Dos hechos son fundamentales en este avatar. En 1980 estando yo en Puerto Rico me presentaron a un pastor evangélico dominicano que contaba las razones de su conversión al evangelio. Anteriormente ese pastor había sido militar en el gobierno de Balaguer, y contaba, que entrampado por el medio y tocado por el diablo, había incurrido en varios asesinatos, los cuales le causaron enormes sufrimientos y un posterior arrepentimiento que lo llevaron al evangelio y a salir del país para salvar su vida, y para alejarse de todo lo que tuviera que ver con el demonio de Balaguer. Ese Balaguer -decía el pastor – es un anticristo; por su culpa muchos de los que están a su lado obedeciendo sus órdenes de matar, irán al infierno, si no se arrepienten a tiempo, tal como lo he hecho yo.

21-Segundo…una persona muy seria, que no suele hablar mentiras y muy conocedora del General Ramiro Matos Gonzales, me contó, que el fusilamiento de Caamaño y su posterior descuartizamiento y brutal cremación llevado a cabo por el General Milo Jiménez cumpliendo un mandato de Balaguer, el cual a la vez obedecía órdenes de la CIA, provocó en Matos Gonzales una depresión enorme, acompañada de un sufrimiento intenso que lo llevó a llorar como a niño durante semanas. Para mí, que soy inclinado a filosofar sobre los hechos, para buscarles la génesis de los mismos hurgando en el alma de los hombres, en este caso terminé confluyendo con expresión del filósofo José Ortega y Gasset que reza: “yo soy yo, y mis circunstancias”. Pero, además, este hecho lo he asociado con el teorema de Carlos Marx que explica, que el ser humano es el producto del medio social en que ha nacido, crecido y desarrollado; que la sociedad crea y modela a los hombres a su imagen y semejanza.

22-Cierto que hay criminales natos, como fueron los casos de Trujillo y sus familiares, principalmente su hijo Ramfis, pero no creo que Ramiro Matos Gonzales como el pastor aludido que conocí en Puerto Rico, sea de esos barbaros especímenes llamados psicópatas tal como lo fueron Johnny Abes García, Alicinio Peña Rivera, muchos generales, coroneles y hasta cabos, tenientes y capitanes del balaguerato, o como aquellos que eligen como profesión el sicariato, que gozan matando o torturando a un hombre, porque como dice la biblia : “ Ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno”.

23-Yo no creo que Ramiro Matos Gonzales sea un psicópata, lo reafirma la depresión, y el dolor que sufrió y lágrimas que vertió, cuando el asesinato de Caamaño. Un psicópata no tiene esas manifestaciones sentimentales; más bien creo, que él ha sido una víctima más, de los tantos que las doctrinas del imperio capitalista a arrastrado al abismo, en un sistema del sálvense quien pueda y como pueda, y donde para sobrevivir no hay muchas opciones.

24-Visto así, a un hombre como Ramiro Matos Gonzales no podemos enjuiciarlo sin tomar en cuenta el medio en que se formó y que lo formó, donde impera un sistema político controlado y normando por un imperialismo perverso y por una claque política degenerada, aunada a una oligarquía materialista, egoísta, indolente y angurriosa, que convive en confabulación con una Iglesia del oscurantismo, que en conjunto adoctrinan, lavan cerebros, y que si no te adhieres a sus ideologías e intereses, te aplastan como a una cucaracha. En este sistema, muchas veces los hombres (a contracorriente), tienen que delinquir para sobrevivir.

25-Ramiro Matos Gonzales no asistió a la mencionada “Escuela de las Américas”, pero de alguna manera, ella fue a él, porque esas enseñanzas han pasado a ser parte de la instrucción de los militares y policías latinoamericanos, por lo que se puede colegir, que a cada hombre de las Fuerza Armadas y de la policía de los países latinos, se les ha inculcado las funestas enseñanzas impartidas en esa escuela, que convierten con malas artes a sus alumnos, en traidores de su propia patria y en acérrimos enemigos de la humanidad.

A modo de conclusión:

A-Yo al igual que Minou Tavárez Mirabal y otros, considero inadmisible y no eximente, el argumento – matar por órdenes superiores -que para evadir su responsabilidad en los crímenes que se le imputan, invoca el General retirado Ramiro Matos Gonzales y otros de la misma saga, que también están imputados en crímenes de guerra. No obstante, para su caso, considero las atenuantes, como la formación ideológica que tuvo, y el medio en que desarrolló su vida militar, en la que los individuos son adoctrinados y posteriormente acorralados por un sistema político, que no deja alternativas para elegir, a menos que no sea la subversión que es el camino del martirio y el heroísmo, tal como lo hicieron Caamaño y Manolo.

B-En esta situación, entendemos que Ramiro Matos Gonzales no tiene madera de héroe ni de mártir, como si lo fueron sus víctimas, y que tampoco están dadas las condiciones para juzgarlo en los tribunales dominicanos por los crímenes que se le imputan, no obstante, yo pienso que este General está siendo lacerado por su propia conciencia, por lo que para aligerar esa carga, yo le sugiero, que en esta etapa de su vida, y antes de morir, haga un mea culpa con los familiares de sus victimas y con el pueblo que idolatra a esas glorias nacionales. Pero que también proclame, que fue engañado y usado por los poderes oligárquicos nacionales y foráneos, quienes los envolvieron, para hacerle creer, que las luchas en que lo enfrascaron, eran para hacer una América prospera y democrática, para lo cual había que liberarla a como diera lugar de los hombres y mujeres comunistas, que con sus acciones impedían (según ellos), la concretización de tan bello proyecto continental.

C-Con esta declaración, Ramiro Matos Gonzales se convertiría en el espejo, en que sus colegas mirasen el fin vergonzoso y de angustia que les espera, de seguir los caminos espurios que les trazan los intereses malsanos, bien alejados de los fines de Dios y de la patria. ya sea de terceros, o los propios, También, para su reivindicación y gloria, yo espero en este tiempo y antes de morir, que Matos Gonzales se confiese, que denuncie a la oligarquía y las elites imperialistas que lo formaron, utilizaron y acorralaron para sus malvados fines, y que con severidad les diga: ¡Señores es tiempo de rectificar!; no es posible seguir mintiendo y propiciando que los hombres (ustedes y yo), tomemos el camino en que no hay salvación para el alma, cuando a causa de la muerte inexorable, abandonemos nuestros cuerpos, sin habernos arrepentido de la comisión de tantas maldades, con rango de perversidades.

Posdata

Muchos dirán que éste no es un dialogo, sino un monólogo. Y yo aclaro, es un diálogo, porque ahora es el turno del General y de los lectores para un debate sano de las ideas.

Enlace, La Escuela de Las Américas (Documental Completo, duración 52 minutos)

