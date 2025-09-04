DGM reporta 1,332 haitianos apresados y 1,168 repatriados

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) reportó este miércoles la detención de 1,332 haitianos indocumentados y otros 1,168 repatriados a su país, en operaciones caracterizadas por la coordinación con todos los organismos del Estado que convergen en las políticas de seguridad nacional.

Las jornadas se ejecutaron en demarcaciones clave como el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron 197 extranjeros en condición irregular, 73 en Santiago, 8 en La Vega, 48 en Mao/Santiago Rodríguez, 42 en la zona Este, 35 en Azua, 40 en Barahona, 57 en Puerto Plata, 61 en Montecristi e igual cantidad en Dajabón, 56 en Elías Piña, 71 en Independencia y 43 en Pedernales.

La DGM dijo en una nota, que también se adicionan 325 capturados por efectivos del Ejército, 133 por la Policía Nacional y 82 por el Cesfront, organismos que junto al Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, Ciutran y Digesett, entre otros, colaboran estrechamente con la DGM.

En el ámbito de las deportaciones, por el punto de control migratorio fronterizo de Elías Piña se repatriaron 599 haitianos indocumentados, quienes fueron entregados directamente a las autoridades de su país. Igualmente, por Dajabón fueron devueltos 310 personas; 149 por Jimaní y 110 por Pedernales.

Los procesos de arresto y repatriación se llevaron a cabo independientemente de la nacionalidad de las personas, cumpliendo con las normas de seguridad, transporte, atención y supervisión sanitaria correspondientes, minimizando los riesgos y garantizando la integridad física y el trato humanitario, agregó la información.