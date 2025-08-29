DGM detiene a 1,343 haitianos ilegales y repatria a otros 1,413

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM), en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad ciudadana, detuvo a 1,343 nacionales haitianos indocumentados y repatrió a otros 1,413, informó este viernes la DGM.

Las operaciones se desarrollaron en el Gran Santo Domingo, donde se arrestó a 137 personas en situación irregular; en Santiago de los Caballeros, donde se detuvo a 59; en La Vega (49); en Mao/Santiago Rodríguez (82); Zona Este (134); Azua (49); Barahona (24); Montecristi (80); Dajabón (19); Elías Piña (75); Jimaní (51) y Pedernales (45).

Estas detenciones ocurrieron bajo «la aplicación de una política firme para controlar la inmigración irregular», que persigue «eliminar los riesgos en la seguridad territorial y la estabilidad social y económica que representa para el país», señaló la DGM en un comunicado.

Además, 324 personas fueron capturadas por el Ejército, 124 por la Policía Nacional, 76 por el Cesfront, 22 por la Armada y dos por el Sistema Nacional de Protección Ambiental.

Las operaciones recibieron también el apoyo del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones públicas.

En cuanto a las repatriaciones, 653 haitianos en situación irregular fueron entregados a las autoridades de su país por el punto fronterizo de Elías Piña; 514 por Dajabón; 147 por Jimaní y 99 por Pedernales.

«Las operaciones para localizar y deportar extranjeros indocumentados se implementan con respeto a los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas interdictas, independientemente de la nacionalidad», apuntó la DGM.

Asimismo, las autoridades migratorias señalaron que existe una atención diferenciada para las mujeres, «en particular para las embarazadas, envejecientes y los menores, estos últimos que también son asistidos por el CONANI y sólo se repatrían si están acompañados de familiares adultos».