DGM detiene a 1,056 haitianos ilegales y deporta a otros 751

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes sobre la detención de 1,056 haitianos indocumentados y repatriación de otros 751.

Dijo que en el Gran Santo Domingo fueron detenidos 185, en Santiago de los Caballeros 55, en La Vega 66, Mao 76, Montecristi 67, Dajabón 21, Elías Piña 34, Jimaní 91 y Pedernales 22.

Otros 334 fueron detenidos por el Ejército, 50 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y 55 por la Policía Nacional.

Indicó que por Dajabón fueron repatriados 365, por Elías Piña 170, Pedernales 83 y Jimaní 133.

Explicó que los detenidos fueron llevados a los centros de procesamiento de extranjeros ilegales de la DGM, donde fueron registrados y evaluzados conforme los protocolos establecidos.

Dicen 115,000 haitianos han salido «voluntariamente» de RD | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!

jt-am